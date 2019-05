Hace unos días, The Pokémon Company anunció de manera sorpresiva el lanzamiento de Pokémon Rumble Rush, un videojuego para celulares de la popular franquicia que fue presentado originalmente en 2017. Ahora, el título ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Android. En el caso de iOS, el juego llegará en el transcurso del día.

Pokémon Rumble Rush fue desarrollado por el estudio japonés de Ambrella y ya lo puedes descargar desde la tienda virtual de tu celular de manera completamente gratis, pues el juego es un 'free-to-play'. Además, está traducido al castellano.

[Conoce a Pokémon Rumble Rush, el nuevo videojuego de la franquicia para móviles]

[Pokémon tendrá un nuevo videojuego para móviles para 2020]

En Pokémon Rumble Rush, tendremos que explorar diferentes islas para capturar Pokémon. En la descripción del videojuego en la tienda de Play Store se menciona: "¡Entra en un mundo lleno de islas inexploradas! Despierta tu espíritu aventurero recorriendo nuevas tierras pobladas de Pokémon con la ayuda de fuertes aliados."

Aquí algunas capturas:

Pokémon Rumble Rush es el nuevo videojuego de The Pokémon Company. (Captura de pantalla) Agencias

Además, la jugabilidad es sencilla y de fácil aprendizaje: basta tocar la pantalla una vez para atacar. El Pokémon se moverá automáticamente recogiendo las monedas y buscando enemigos.

Los niveles serán lineales y en cada uno iremos encontrándonos con oleadas de Pokémon, los primeros serán débiles y conforme vayamos avanzando se volverán más fuertes. Al final hay un Pokémon al que deberemos hacerle frente para terminar el nivel.

Cuando acabemos con los adversarios en algunos casos los capturaremos, en el caso de que lo consigamos, se nos notificará y solo presionando un botón podremos intercambiar el que usamos por el nuevo.

Acá una captura del juego:

En Pokémon Rumble Rush nos enfrentaremos a diversos Pokémon enemigos, a los que podemos vencer y capturar. (Captura de pantalla) Agencias

A su vez, otro punto importante del juego son los minerales. Elementos que conseguiremos tras superar niveles que nos permitirán crear 'engranajes' para mejorar las estadísticas de nuestras criaturas. Incluso se podrá crear 'engranajes de aliados', con estos podremos invocar a un Pokémon que nos ayudará en la batalla.

Te dejamos un video que subió un aficionado para que veas cómo se juega en Pokémon Rumble Rush:

El juego al ser un 'free-to-play' incluirá microtransaccciones, por lo que recomendamos a los familiares estar pendientes si los pequeños de la casa jugarán Pokémon Rumble Rush.

Cabe recordar que el juego fue anunciado en 2017 bajo el título de PokéLand, pero no se supo más sobre su desarrollo. Este título pertenece a la saga de videojuegos de Rumble, la cual inició en 2009 con Pokémon Rumble para Nintendo Wii. Pasaron cuatro años para que la compañía japonesa vuelva a desarrollar un juego, pues el último fue Pokémon Rumble World en 2015.

Y tú, ¿probarás Pokémon Rumble Rush? Déjanos tu comentario.

DATOS:

- ​Pokémon Rumble Rush está para iOS (tanto para Iphone como para Ipad) y para Android desde el 22 de mayo de manera gratuita. Si no lo encuentras en tu tienda virtual, no te preocupes, el juego se está implementando.

- Este videojuego no es el mismo que anunció recientemente The Pokémon Company para 2020. Ya que este último recién se encuentra en fase de desarrollo y está en manos del equipo de DeNA. Mientras que Pokémon Rumble Rush fue desarrollado desde 2017 por Ambrella.

Síguenos en Twitter: