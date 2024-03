Hay tres mil 220 millones de ‘gamers’ en el mundo y su número parece crecer minuto a minuto. Como pasatiempo, los videojuegos parecen ser inclusivos, dado que pueden ser jugados por personas de cualquier edad y, con creciente regularidad, con diferentes capacidades; sin embargo, el abanico de posibilidades cómo qué consola comprar o qué género probar es tan amplio que puede generar desconcierto y confusión entre los que se quieran iniciar en este hobby. Pero no se preocupe, aquí estamos para responder tus preguntas y darte una pequeña guía de cómo volverte un ‘gamer’.

Eligiendo la plataforma para jugar

La buena noticia es que probablemente ya tienes al menos una de dos de las plataformas más populares para jugar videojuegos: el smartphone y la PC. En una no tan buena noticia, dependiendo de la edad y las capacidades de los aparatos que cuentes, es posible que no puedas jugar todos los videojuegos que quieras. Es aquí donde las consolas se convierten en un punto de entrada más conveniente para un ‘gamer’ primerizo, ya que cada una de ellas está específicamente diseñada para correr todos los juegos disponibles bajo la marca, además de generalmente ser más baratos que una computadora ‘gamer’.

En el universo de las consolas, existen tres gigantes que actualmente tienen aparatos en el mercado: Sony con el PlayStation 5, Microsoft con los Xbox Series X y Nintendo con el Switch. Aquí discutimos sus ventajas y desventajas.

Nintendo Switch

Desde la década de los 80 el nombre de Nintendo ha sido sinónimo de videojuegos y eso no ha cambiado con el paso de los años ni con la salida del Switch. La compañía japonesa ha tenido como política expandir este hobby a todos los niveles y eso está más que presente con sus juegos exclusivos, los cuales buscan satisfacer a ‘gamers’ de todas las edades y habilidades como “Mario Kart”, “Super Smash Bros.” y “Animal Crossing”.

Lanzada el 3 de marzo de 2017, el Nintendo Switch es una de las consolas más populares en la historia de la corporación japonesa. / TIMOTHY A. CLARY

Entre las ventajas de este aparato está su menor precio relativo a sus pares de PlayStation y Xbox, así como la portabilidad del Nintendo Switch, el cual funciona tanto conectado a un televisor como en modo tablet. Además, para aquellos con el corazón nostálgico o quienes retomaron los videojuegos después de años, el Switch cuenta con una librería de juegos clásicos de NES, Sega Genesis, Super Nintendo, Game Boy y N64 bajo el sistema de suscripción Nintendo Switch Online por US$49.99 anuales.

Con todas estas ventajas, la única razón por la que no recomendaría comprar un Switch a potenciales ‘gamers’ recae en los rumores de que una nueva y más poderosa consola de Nintendo saldrá en marzo del 2025.

PlayStation 5 o Xbox X

Si buscas una consola más poderosa, no tienes más que mirar al PlayStation 5 y al Xbox X. Ambos aparatos son similares en cuanto a capacidad, por lo que la verdadera diferencia radica en cuál de las consolas tiene los mejores exclusivos, una pelea en la que francamente gana la máquina de Sony con juegos como “God of War”, “The Last of Us”, “Marvel’s Spider-Man” y más. Xbox también se defiende con franquicias como “Halo” y “Starfield”, pero en mi opinión estas todavía no alcanzan la calidad de su rival.

Otra ventaja de estas dos consolas es que también sirven como centros de entretenimiento y, en caso de no contar con una ‘smart TV’, pueden funcionar como máquinas para ver Netflix y otros servicios de streaming similares.

En caso de que estés convencido de comprar un PS5, es importante resaltar que hay fuertes rumores de que en noviembre del 2024 saldrá una versión mejorada de la consola de Sony, tentativamente llamada PlayStation 5 Pro.

PC

Si bien el panorama de la PC se ha simplificado gracias a la popularización de plataformas de distribución digital de videojuegos como Steam y Epic Game Store - las cuales permiten comprar e instalar programas fácilmente -, este sigue siendo la modalidad más complicada para jugar juegos.

Es así que entre los criterios que tienes que tomar en cuenta no solo está el sistema operativo, siendo Windows el más común y versátil, sino también componentes de la computadora como el CPU, capacidad de tu tarjeta de video, cantidad de RAM, entre otras cosas, para determinar si puedes correr un programa o no. Todo esto en conjunto puede hacer que armar una computadora que pueda correr los últimos juegos resulte en un costo mucho mayor al que comprar una consola.

Sin embargo, no carece de ventajas. No solo es la plataforma donde los juegos se verán gráficamente más impresionante - dependiendo los componentes de la PC-, sino también es el lugar donde más frecuentemente encontrarás juegos en oferta. Además, la PC se ha convertido en un lugar ‘neutral’ en la guerra de exclusivos entre Xbox y PlayStation, y no es poco común ver a juegos propios de estas consolas ser lanzados en esta plataforma simultáneamente, como fue el reciente caso de “Helldivers 2″.

Cabe señalar que no todos los juegos que salen en la actualidad tienen altos requerimientos para poder correrlos en tu computadora y, en caso tengas una máquina antigua, siempre puedes recurrir a clásicos del pasado disponibles en tiendas como Good Old Games.

Smartphones

Nada mejor que una consola que ya tienes en mano por otras circunstancias. El ubicuo smartphone no solo es una buena opción para jugar, sino la más popular en el mundo, acaparando el 59% del mercado de videojuegos en el 2021.

Android y iOS son los dos sistemas operativos más populares para los smartphones y ambos cuentan con extensas librerías de videojuegos de todo tipo y para todo gusto. Como las PC, estos juegos también tiene requerimientos de sistema, aunque usualmente en la forma de asegurarte que tienes la versión de sistema operativo necesaria para correr la aplicación.

Si hay un queja que personalmente tengo sobre los juegos para celular son los controles táctiles que, si bien buenos para algunos algunos juegos, es difícil de utilizar para los de disparos, carreras y demás. Para esto, es recomendable conseguir un control de Xbox o de PlayStation, los que pueden ser conectados al aparato mediante Bluetooth.

¿Qué jugar? Algunas recomendaciones para juegos introductorios

*Juegos de PlayStation 4 y Xbox One pueden ser jugados en las consolas sucesoras PlayStation 5 y Xbox X/S respectivamente.

Puzzles

“World of Goo” (Disponible en Switch, Android, iOS, Microsoft Windows)

“World of Goo” es un videojuego de lógica (puzzle) que gira en torno a construir grandes estructuras utilizando bolas de ‘goo’, una misteriosa sustancia pegajosa e inusualmente resistente. Es recomendable como juego introductorio no solo por no requerir gran destreza física, sino por su buena curva de aprendizaje, permitiendo al jugador a aprender cada una de sus características a su propio ritmo. Adicionalmente, el juego forma parte de la iniciativa de juegos de Netflix, por lo que es ‘gratuito’ para usuarios de smartphones y tablets que estén suscritos al servicio de streaming.

“Tetris 99″ (Nintendo Switch Online)

“Tetris 99″ convierte los ya conocidos sistemas del videojuego más popular de todos los tiempos en un torneo competitivo donde solo una persona sobrevive, sirviendo como excelente introducción a los juegos multijugador con elementos que son familiares para la mayoría de personas. El juego está disponible gratuitamente a todos los suscriptores del Nintendo Switch Online.

Aventura

“Kentucky Route Zero” (Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One)

Los juegos de aventura son algunos de los géneros de videojuegos más antiguos, pero su popularidad persiste hasta la actualidad. En ellos el jugador controla a un protagonista que tiene que resolver problemas y acertijos utilizando su ingenio y habilidades investigativas en una especie de historia interactiva. Entre mis favoritos de este género está “Kentucky Route Zero”, un título inspirado en el movimiento literario del realismo mágico que te pone en los zapatos de un camionero en búsqueda de una ficticia y misteriosa carretera en Kentucky.

Caracterizado por sus bellas gráficas y su relativa facilidad, “Kentucky Route Zero” es una excelente elección para ‘gamers’ veteranos y aquellos que se embarcan en un viaje inaugural. Adicionalmente, es gratis para suscriptores de Netflix en su versión de Android y iOS.

“Firewatch” (Microsoft Windows, PlayStation 4, macOS, Linux, Xbox One y Nintendo Switch)

Otro juego de aventura, aunque este en primera persona. “Firewatch” pertenece a los llamados ‘walking simulators’ o simuladores de paseo, juegos que usualmente no tienen mucha acción ni posibilidad de fallar, por lo que son perfectos para aprender los movimientos característicos de los videojuegos sin mucha presión. El título gira en torno a Henry, quien luego de una tragedia familiar ha escapado de su vida diaria aceptando un trabajo como vigilante en un bosque nacional en el norte estadounidense, encontrándose con hechos inexplicables.

Creativos

Minecraft (Microsoft Windows, Linux, Android, iOS, iPadOS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Si lo que quieres es ejercitar tus músculos creativos, pocos juegos ofrecen la versatilidad de “Minecraft”, donde puedes construir enormes y complejas estructuras utilizando bloques básicos de distintos materiales. Y si bien a primera vista es un juego aparentemente sencillo, pronto este revela complejos sistemas que deben ser comprendidos para seguir avanzando.

Afortunadamente para aquellos que no sean muy diestros, “Minecraft” ofrece variaciones del juego que se adecúan a la experiencia del usuario, desde el modo de supervivencia donde enfrentas enemigos que te quieren hacer daño al modo creativo, donde eres invencible y cuentas con todos los materiales que quieras utilizar.

“Animal Crossing: New Horizons” (Nintendo Switch)

Otro juego con controles simples, pero con infinitas posibilidades. “Animal Crossing” te pone en los zapatos de alguien que se muda a una paradisiaca isla tropical, una premisa simple que esconde el propósito real de convertirte en el dictador de esta pequeña pieza de paraíso para modificar modificar una aldea (y sus habitantes) a tus preferencias con cientos de diferentes objetos y opciones.

MOBA

“Pokemon Unite” (Android, iOS y Nintendo Switch)

El género de los MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) es uno de los más inescrutables para los novatos, con títulos como “DOTA 2″ y “League of Legends” requiriendo familiarizarse no solo con múltiples sistemas, sino habilidades de incontables héroes para poder empezar a desempeñar de manera competente. Uno de los mejores títulos para familiarizarte con los principios de los MOBA es “Pokemon Unite”, que simplifica en gran manera las cosas y acorta el tiempo de cada partida a 10 minutos, permitiendo un tiempo más emocionante para aquellos que empiezan en este género. Como ventaja adicional, el juego es gratuito, aunque los luchadores deben ser adquiridos con monedas obtenidas jugando o con dinero de verdad.

Estrategia

“Plants vs. Zombies” (Android, iOS y Windows)

El género de estrategia es amplio, desde frenéticos RTS como “Starcraft” a juegos más sosegados de rol táctico como la saga “Fire Emblem”. Pero en cuestión de facilidad de aprendizaje pocos se pueden comparar a la saga de “Plants vs. Zombies”, un juego donde tienes que utilizar plantas mutantes - cada una con su propia habilidad - para detener a una armada de voraces muertos vivientes hambrientos por tu cerebro. Si bien el original es un buen punto de entrada, también se pueden ir a la secuela “Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia”. Ambos juegos son gratuitos, aunque cuentan con microtransacciones.

Carreras

“Mario Kart 8 Deluxe” (Nintendo Switch)

La última versión de la popular franquicia de carreras es también una de sus más fáciles para novatos, incluyendo un sistema de volante inteligente que ayuda al jugador a seguir el trazado del circuito. Esto, además de poderes especiales repartidos a lo largo del circuito, permiten que novatos en el juego mantengan una oportunidad de ganar en el juego (o al menos no ser vencidos vergonzosamente) y sirve como perfecta introducción a juegos técnicamente más complejos como las series “Gran Turismo” y “Forza”.