Rainbow Six Siege | Perú y México estarán presentes en la temporada 3 del videojuego de disparos de Ubisoft

La división Ubisoft Montreal anunció el domingo 17 de febrero durante el evento Six Invitational 2019 el inicio del año 4 para su juego Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Con ello vendrán nuevos personajes y mapas a lo largo de las cuatro temporadas. La agradable sorpresa fue para los usuarios latinoamericanos de Rainbow Six Siege, pues se confirmó que para la temporada 3 habrá un personaje peruano y otro mexicano.

El videojuego de disparos de Ubisoft fue lanzado a nivel mundial a finales de 2015 para Play Station 4, Xbox One y PC. Desde su estreno ha conseguido una cantidad significativa de fans en todo el mundo, ya que según cifras de Ubisoft ha conseguido más de 45 millones de usuarios registrados en todo el globo. Rainbow Six Siege por año posee cuatro temporadas, donde cada una trae diversas novedades, tanto en personajes como en mapas.

Aquí te mostramos el anuncio de las cuatro temporadas que habrá en 2019:

Rainbow Six Siege anunció las cuatro temporadas que se desarrollarán este año. (Difusión) Agencias

La temporada 1 empezó de manera oficial el 18 de febrero y su nombre es Operation Burnt Horizon. Esta temporada trajo consigo dos nuevos operadores llamados Gridlock y Mozzie provenientes de la Unidad Móvil del Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano (SASR). También se agregó un mapa nuevo ambientado en Australia, Territorio Remoto (Outback). Un homenaje a las estaciones de combustible ubicadas en medio de las zonas desérticas australianas.

Aquí la foto de Territorio Remoto:

El mapa de Territorio Remoto. (Difusión) Agencias

Te dejamos el video con las principales habilidades de Gridlock y Mozzie:

Rainbow Six Siege es un juego táctico de disparos en primera persona. El modo principal de juego es el enfrentamiento entre dos grupos de cinco integrantes. Estos grupos se conocen como atacantes y defensores. Estos últimos deben encargarse de la protección de rehenes o bombas biológicas, mientras que los atacantes deben activar la bomba o asesinar a los rehenes. Un estilo de juego similar al clásico Counter Strike.

Los personajes elegibles se les conoce como Operadores y poseen habilidades y armas únicas. También tienen estadísticas propias y diferenciadas. El factor de táctica es de suma importancia en Rainbow Six Siege.

Los operadores son personajes inspirados en los grupos anti-terroristas más importantes del mundo como el FBI-Swat, de Estados Unidos; SAS, de Reino Unido o Spetsnaz, de Rusia.

DATO:

​El precio del Rainbow Six Siege en la plataforma de videojuegos Steam es de S/. 59,90. Mientras que en la tienda virtual de Play Station, Play Station Store, se encuentra a S/. 66,40.

Síguenos en Twitter: