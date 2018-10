Red Dead Redemption 2 | ¿Qué trae de nuevo este videojuego?

Red Dead Redemption 2, videojuego de acción-aventura western que se lleva a cabo en primera persona, se vende desde el viernes 26 de octubre. Según la desarrolladora Rockstar Games, esta es su obra cumbre y en ella han invertido ocho años de trabajo.

Red Dead Redemption nació en 2010 con un videojuego cuya trama se centraba en la búsqueda de Jack Marston, para cazar a su antigua banda y evitar que los holandeses se reunieran para formar una nueva pandilla.

Red Dead Redemption 2 se desarrolla en el año 1899 en América. Después de un robo fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazadores de recompensas de la nación persiguiéndolos, la banda de forajidos debe robar y buscar sobrevivir en EE.UU.



A medida que van saliendo a la luz conflictos entre los personajes, el grupo empieza a separarse y el control de la banda Dutch se va debilitando. Arthur debe elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo crió. En la banda va un joven Jack Marston.

De acuerdo a los creadores de Red Dead Redemption 2, el videojuego destaca por sus gráficos. "La suciedad que lleves encima por culpa de la sangre o el barro, puede afectar en la reacción que causes en otros personajes", afirman.



Además, los personajes podrán cerrar los ojos cuando algo explote, las presas que caces se podrían podrir sobre tu caballo si no las vendes rápido o las armas se podrían oxidar si no las cuidas.



Siendo la acción el foco principal de las misiones de campaña, podrás encontrarte con batallas en campo abierto, asalto a bancos, persecuciones a caballo y en trenes.



DATO

► Red Dead Redemption 2 se vende tiendas especializadas a un precio de S/. 239,90.

Síguenos en Twitter: