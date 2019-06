El remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening para Switch no está siendo desarrollado por Nintendo

El remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening para Switch no está siendo supervisado por parte de Nintendo, confirmó Eiji Aonuma, el actual director de la saga. En su lugar se encuentra el estudio de Grezzo, responsable de la adaptación de The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D o Luigi's Mansion para Nintendo 3DS.

Luego del sorprendente anuncio de la secuela de Breath of the Wild en el E3 2019, se generó la duda sobre quién iba a ser el responsable del futuro videojuego; pues el desarrollo de Link's Awakening se encuentra en su fase final y tiene previsto su lanzamiento el próximo 20 de setiembre.

Aquí te dejamos el tráiler del remake de Link's Awakening que está siendo desarrollado por Grezzo:

En ese sentido, Jason Schreier, del portal especializado Kotaku, confirmó en una entrevista con Eiji Aonuma, máximo responsable de la franquicia de The Legend of Zelda en Nintendo, que Link's Awakening está siendo desarrollado por Grezzo. Mientras que Aonuma y su equipo están enfocados en la secuela de Breath of the Wild.

"Quería un remake de Link's Awakening desde hacía tiempo. El videojuego original se lanzó hace 26 años en Game Boy, y tener una versión de éste para esa portátil a día de hoy y poder disfrutarla es un poco difícil", afirma el japonés. "Sin embargo, no quería que fuera exactamente igual, siempre me gusta incorporarle nuevos elementos. Así que creo que para los que lo jugaron en su momento será también una nueva experiencia".

Asimismo, Grezzo es un estudio independiente japonés que fue el encargado de desarrollar otros remakes de peso de la saga de The Legend of Zelda como Majora’s Mask en 2015 u Ocarina of Time en 2011, ambos videojuegos para la consola de Nintendo 3DS. Además, también creó el spin-off Tri Force Heroes o juego Ever Oasis.

​El remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening es un videojuego exclusivo de Nintendo Switch y tiene como fecha de lanzamiento mundial el 20 de setiembre.

