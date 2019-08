Las remasterizaciones de Aladdin y El Rey León llegarán a fin de año para PS4, Xbox One, Switch y PC Los dos juegos serán publicados en una colección llamada Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King

- / - Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King llegará a fin de año a PS4, XB1, Switch y PC. (Captura de pantalla) - / - Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King llegará a fin de año a PS4, XB1, Switch y PC. (Captura de pantalla) - / - Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King llegará a fin de año a PS4, XB1, Switch y PC. (Captura de pantalla) - / - Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King llegará a fin de año a PS4, XB1, Switch y PC. (Captura de pantalla) - / - Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King llegará a fin de año a PS4, XB1, Switch y PC. (Captura de pantalla) - / -