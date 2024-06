Operating System Windows 11 Home

Display 7” FHD (1920 x 1080) 16:9, 500 nits brightness, 100% sRGB, Corning® Gorilla® Glass Victus™ with Gorilla® Glass DXC coating, touchscreen, 120 Hz refresh rate, 7 ms response time, AMD FreeSync Premium

CPU AMD Ryzen™ Z1 Extreme Processor (”Zen4″ architecture with 4 nm process, 8-core /16-threads, 24 MB total cache, up to 5.10 GHz boost)

GPU AMD Radeon™ Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, up to 2.7 GHz, up to 8.6 Teraflops)

Memory 24 GB LPDDR5X on board (7500 MHz dual channel)

Storage Up to 1 TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD

I/O Ports 1 x Audio combo jack

1 x Micro SD Card reader (UHS-II, 312MB/s)

1 x USB-C® supports USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4 with FreeSync support, Power Delivery 3.0 (Input: 20V/5A, Output 5V/1.5A))

1 x USB4® (Thunderbolt™ 4 compliance, DisplayPort™ 1.4 with FreeSync support, Power Delivery 3.0 (Input: 20V/5A, output:5V/3A)

Audio 2-speaker system with Smart Amplifier Technology

Dolby Atmos®

AI noise-canceling technology

Hi-Res Audio certification

Built-in array microphone

Battery 80 Wh

Power Supply USB-C®, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25 A, 65 W, Input: 100~240V AC 50 / 60 Hz universal

Dimension 28.0 x 11.1 x 2.47 cm