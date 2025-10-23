Durante los últimos años Microsoft ha empezado a ejercer un aún mayor control sobre la industria de los videojuegos, asimilando algunos de los titanes de la industria como Activision y posicionando - a pesar de recientes reveses - al Game Pass como uno de los más populares servicios de suscripción para ‘gamers’. Sin embargo, el mercado de las consolas portátiles ha sido una frontera no explorada para ellos, un rubro actualmente dominado por Nintendo con las consolas Switch (1 y 2) y Valve con el Steam Deck. En respuesta a eso, han creado en asociación con Asus el ROG Xbox Ally X, una computadora de mano lanzada el 16 de octubre que, según sostiene, puede ofrecer una experiencia equivalente a la de sus ‘hermanos’ mayores con la gran ventaja de que puede ser llevada a cualquier lado.

Es una afirmación que tuvimos oportunidad de probar, ya que nos prestaron uno de estos aparatos durante un par de semanas. Lo que encontramos fue un sólido aparato que mejora en todos los sentidos el ROG Ally X que reseñamos el año pasado y que sería la envidia de cualquier ‘gamer’, aunque con algunas consideraciones que el lector debería tomar en cuenta para decidir si esta será su siguiente compra.

Especificaciones

ROG Xbox Ally X Dimensiones y peso 29.0 x 12.1 x 2.75 ~ 5.09 cm

715 g Pantalla 7″ - 17,8 cm FHD (1920 x 1080) 16:9

Nivel IPS pantalla brillante

Pantalla táctil (10 puntos multitáctil)

Tasa de refresco

120 Hz

Brillo: 500 nits

AMD FreeSync™ Premium (frecuencia de actualización variable) Sistema operativo Windows 11 Home CPU Procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme de 2,0 GHz (24 MB de caché, hasta 5,0 GHz, 8 núcleos, 16 subprocesos); NPU AMD XDNA™ de hasta 50 TOPS GPU Gráficos AMD Radeon™ Memoria 24GB LPDDR5X on board

Admite memoria de doble canal Almacenamiento 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2280) Puertos 1x Conector de audio combinado de 3.5mm

1x Tipo C compatible con USB 4 (cumple con Thunderbolt™ 4, DisplayPort™ 1.4 con soporte Freesync, Power Delivery 3.0)

1x Tipo C compatible con USB 4 (compatible con Thunderbolt™ 4, DisplayPort™ 1.4 con compatibilidad con Freesync, Power Delivery 3.0)

1x Lector de tarjetas UHS-II microSD (compatible con SD, SDXC y SDHC) Audio Tecnología de cancelación de ruido por IA

Tecnología de amplificador inteligente

Dolby Atmos

Certificación Hi-Res

Micrófono de matriz

2 altavoces con tecnología Smart Amp Batería 80WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Potencia Tipo C, adaptador AC de 65 W, Salida: 20V DC, 3,25 A, 65 W, entrada: 100~240 V AC 50/60Hz universal Precio S/.3.799

Diseño

Desde la época del Game & Watch (1980) las consolas portátiles han seguido un diseño casi canónico de un cuerpo rectangular con una pantalla en el medio y los mandos a los costados de la que el ROG Xbox Ally X no dista demasiado, aunque con su innovación de agregarle unas empuñaduras contorneadas similares a las de un mando de Xbox para mayor comodidad, una necesidad ya que los 715 gramos de peso del dispositivo se empiezan a sentir en sesiones de juego relativamente largas.

El ROG Xbox Ally X fue diseñado para imitar a un control de Xbox, lo que le da una mayor ergonomía que el anterior ROG Ally X. / Juan Luis Del Campo

Otra cosa que imita son los botones del Xbox, manteniendo la misma configuración, con dos joystick, un D-Pad y los botones X, Y, A, B, mientras que la parte superior está coronada por los botones ‘bumper’ LB y RB, así como los botones gatillo LT y RT. Estos últimos son excelentes, al incluir un motor de vibración que hace que las acciones dentro del juego tengan una respuesta física, ayudando a la inmersión del juego.

Pero no todo es igual. Por ejemplo, la parte posterior del aparato contiene dos botones programables y la parte superior contiene un lector MicroSD, el control de volumen y un botón de encendido que también funciona como lector de huella digital como parte de sus medidas de seguridad biométrica. Esta parte también incluye las rejillas de ventilación de la computadora que en el ROG Ally X recuerdo disparaban ráfagas de aire tibio en mis dedos índices al sostener el dispositivo, algo que alegremente puedo revelar no ocurre con esta nueva versión.

Mientras tanto, los ya conocidos botones de Menú y Vista - ubicados a ambos lados de la pantalla - tienen ahora como acompañantes nuevos botones para las funciones de abrir tu biblioteca de videojuegos, otro para el centro de control para cambiar varias funciones del dispositivo y uno último el botón de Xbox para entrar a Game Pass que simplifican los procesos para empezar a jugar.

La parte superior del ROG Xbox Ally X. El botón de encendido también tiene un sensor de huellas dactilares para seguridad. / Juan Luis Del Campo

Pantalla y sonido

Siendo un dispositivo premium con un costo que lo demuestra, es curioso que el ROG Xbox Ally X no venga con una pantalla OLED usada por casi todos los dispositivos de alta gama en la actualidad. En cambio, parece seguir utilizando una pantalla IPS de 7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, 500 nits de brillo y una resolución FHD (1920x1080) que utilizó en sus predecesores ROG Ally y ROG Ally X. Aunque esto no quiere decir que sea una mala pantalla: sus colores son vibrantes y las imágenes son nítidas, pero se siente un poco como una oportunidad perdida.

Lo que no decepcionan son los parlantes, ubicados estratégicamente a ambos lados de la consola, quienes a pesar de su tamaño presentan bastante ‘pulmón’, trayendo con bastante fidelidad las bandas sonoras de los juegos con mayor ‘expertise’ que computadoras incluso algunas computadoras ‘gamers’ que hemos probado previamente.

Desempeño

Es importante señalar que a pesar de su nombre, el ROG Xbox Ally X no es realmente una consola Xbox portátil, sino una computadora ‘gamer’ de tamaño extremadamente reducido, aunque Microsoft ha intentado salvar distancias mediante dos iniciativas.

La primera es el Xbox Full Screen Experience que modifica a Windows para ser más amigable al uso de un mando y del que el ROG Xbox Ally X es su primer conejillo de indias al ser el primer aparato que viene con este programa instalado, aunque en el caso del dispositivo que nos entregaron este algo engorroso para activar. De todos modos, funciona tal como lo dicen, y simplifica bastante los pasos entre prender el dispositivo y empezar a jugar, incluyendo poner todas los catálogos de juegos de manera ordenada - aunque con Game Pass en un rol prominente.

La segunda es Play Anywhere, un programa que Microsoft ha estado promocionando desde hace algunos años que permite que usuarios que compren videojuegos en la Microsoft Store (antes Xbox Games Store) puedan jugarlos tanto en su versión para la consola como PC, incluso manteniendo la información entre las plataformas. No se encuentra exenta de limitaciones, con un número limitado, aunque alto, de 1.300 videojuegos entrando en esta categoría, mientras que títulos que no tengan una versión para PC tampoco están incluidos.

En lo personal, el que el ROG Xbox Ally X no sea un Xbox es más bien una ventaja, permitiendo unir mi catálogo de juegos en Steam, Game Pass, GOG y hasta Epic Games bajo el mismo techo, así como jugar MMORPG como “Final Fantasy XIV”, una versatilidad que no encontrarías en una consola Switch 2 de Nintendo.

Y es un catálogo que el ROG Xbox Ally X puede correr con bastante competencia gracias a su procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y 24GB de memoria RAM. Hay varios factores que determinan si una computadora puede correr un juego, como calidad gráfica, pero quizás el factor más importante es la fluidez con la que lo hace, que se mide con los FPS o fotogramas por segundo.

En ese aspecto, 60 FPS es considerado el estándar bajo el que se rigen consolas modernas como el PlayStation 5 o Xbox Series X/S, pero máquinas más avanzadas como computadoras ‘gamers’ y el PlayStation 5 Pro pueden llegar a 120 FPS. Mientras tanto, 30 FPS es todavía un rango aceptable al que estábamos acostumbrados durante la época del PlayStation 2 y que todavía se utiliza en consolas actuales con modos que prefieren fidelidad gráfica a fluidez.

Juegos como "Hades 2" logran 120 FPS sin problemas con el ROG Xbox Ally X. / Juan Luis Del Campo

Con lo que quiero decir que el desempeño del ROG Xbox Ally X son realmente respetables, alcanzando 40 FPS con videojuegos como “Cyberpunk 2077” y un asombroso 80 FPS jugando “Call of Duty: Black Ops 6” incluso poniendo los gráficos en Extremo. Otros juegos que probé fueron “Borderlands 4” con hasta 40 FPS con los gráficos en Medio, “Wuchang: Fallen Feathers” con 30 FPS con los gráficos en Alto y “Monster Hunter Wilds” logrando hasta 40 FPS en Alto, algo que realmente me sorprendió porque como todos los que han jugado ese título sabrán, tiene problemas de optimización en casi todas las PC.

Mientras tanto, juegos como “Hades 2” y “Hollow Knight: Silksong” logran llegar hasta 120 FPS, una meta comprensible si se toma en cuenta que son mucho menos exigentes que todos los títulos que mencionamos antes, aunque en mi experiencia son justamente estos títulos los que más se prestaron a la experiencia de una consola portátil y con los que pasé la mayor de mi tiempo durante mi periodo de prueba.

Batería

El ROG Xbox Ally X tiene una poderosa batería de 80Wh que le da una autonomía de casi 10 horas realizando tareas comunes como ver videos en YouTube. Desafortunadamente, esta batería todavía queda corto para el principal propósito del dispositivo, que es el jugar videojuegos. Es así que si quieres la mejor experiencia utilizando tu ROG Xbox Ally X se vuelve necesario utilizar el modo Turbo (35W), pero este reduce la carga de 100 a 0% en poco más de 2 horas, que se extiende a casi 3 horas en el modo Performance (17W) y 4 horas en el modo Silent (13W), con el costo de un peor desempeño de la consola.

Esto lleva a la paradójica situación de que la manera óptima para utilizar el ROG Xbox Ally X es estando cerca de una fuente de energía, lo que traiciona de alguna manera su promesa de poder llevarla a donde quieras.

¿Comprar o no comprar?

El ROG Xbox Ally X es un aparato impresionante que ofrece una experiencia ‘gamer’ actualmente inigualable, pero del que hay algunas cuestiones que se tienen que considerar. La más importante es su precio, que se eleva a los S/.3.799, cerca el doble de lo que cuesta el Switch 2 y unos mil soles más que su competidor más directo, el Steam Deck, aunque en defensa del dispositivo reseñado este los supera en poder por un alto margen.

El precio es casi lo suficiente como para comprar una laptop ‘gamer’ como la Acer Nitro V15 que, aunque menos poderosa que el ROG Xbox Ally X, le gana en cuestiones de versatilidad y autonomía energética. Entonces el cálculo que se deberá hacer es si la portabilidad y conveniencia valen la pena (y el precio). Para muchos, y creo incluirme, la respuesta es sí.