Cada 14 de febrero se celebra a nivel global San Valentín, el día del amor y la amistad. Para celebrar esta fecha, hemos recopilado cinco videojuegos cooperativo que podrás jugar con tu pareja o algún amigo.

Cabe señalar que algunos títulos pueden jugarse en cooperativo local, mientras que otros cuentan con un cooperativo multijugador en línea. Dependerá, finalmente, de cada juego.

Asimismo, estos títulos están disponibles en consolas como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch o en PC.

It Takes Two

Ganador del premio a Videojuego del Año en 2021, la obra de Josef Fares es una aventura en la que dos personas deben ponerse de acuerdo y jugar de manera simultánea para seguir avanzando. No se puede jugar de manera solitaria y tendremos que recurrir a amigos o familiares, de forma local o a través de Internet para seguir avanzando en la historia. Perfecto para una fecha como San Valentín.

Sobre la historia, tenemos que controlar a May y Cody, una pareja de esposos que están en una crisis marital. El objetivo es salvar el compromiso. El juego está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

It Takes Two es el juego del año de The Game Awards 2021. (Foto: Hazelight Studios)

Como mencionamos, este título es exclusivamente cooperativo. Pero, no es necesario que dos personas compren el mismo juego, ya que It Takes Two incluye el pase de amigo. Con este, un usuario podrá invitar a otro a que se sume la partida (y descargue el juego) sin tener que pasar. Esta opción está disponible en todas las consolas.

El estudio que creó It Takes Two es el mismo que desarrolló A Way Out, una experiencia cooperativa en el que jugador junto a alguien más tenían el objetivo de escapar de una cárcel.

Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Se trata de uno de los últimos videojuegos de la franquicia de las Tortugas Ninjas. Lanzado en junio de 2022, el videojuego pertenece al género beat ‘em up y cuenta con un estilo gráfico sacado de los 80. Así, si eres de la vieja escuela y tienes una pareja que también lo es, disfrutarán de este videojuego.

Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge está disponible en consolas y PC.

Incluso, el videojuego tiene soporte para hasta cuatro personas en una sola partida. Los personajes jugables son Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphael, Splinter, entre otros.

Sobre el juego en sí, Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge presenta una jugabilidad sencilla en la que debemos abrirnos pasos por diferentes escenarios a través de los golpes. Elige un luchador y realiza combos para acabar con los rivales. Está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Cuphead

Para las parejas más exigentes siempre quedará Cuphead. Este videojuego del género shoot ‘em up nos pone en los pies de los hermanos Cuphead y Mugman, quienes tienen el objetivo de saldar una deuda con el Diablo. Para ello, los dos personajes deben cruzar diversos mundos, vencer enemigos formidables y conseguir nuevas armas. Si te gustan los juegos retadores, esta es tu opción.

Cuphead está disponible en PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. (Difusión)

Asimismo, el estilo gráfico y sonoro del videojuego creado por el Studio MDHR es inspirado en los dibujos animados de los años 30, lo que le dota de personalidad y carisma.

Está disponible para su compra en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo es un especialista en videojuegos cooperativos / multijugador. La empresa japonesa tiene en su haber títulos como New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury o Luigi’s Mansion 3. Cada uno tiene sus propias características y se resaltan como excelentes juegos para jugar en pareja o con un amigo.

Sin embargo, uno de los más queridos es Animal Crossing: New Horizons, que a pesar de que el juego en principio es para un jugador luego podemos visitar y jugar con otras personas. Eso sí, el título se juega en cooperativo en línea y no local.

Animal Crossing: New Horizons es uno de los videojuegos más populares de la Nintendo Switch. (Imagen: Nintendo) / Nintendo

En cuanto al juego, estamos en una isla en la que podemos crear y fabricar todo lo que se nos venga en mente. En este espacio podemos fabricar desde herramientas hasta objetos que nos ayudarán en las tareas del día a día. Cabe destacar que la hora del día y la estación coinciden con las de la vida real. Lo mejor de todo es que otros jugadores pueden visitar nuestra isla y nosotros las suyas.

Está disponible de manera exclusiva en la eShop de la Nintendo Switch.

Unravel 2

Este videojuego es la secuela de Unravel. La diferencia, además de sus gráficos, es la experiencia de multijugador cooperativo. Aquí tendrás que pasar misiones con tu compañero a través de paisajes que, estamos seguros, te cautivarán.

La historia de Unravel 2 se puede pasar en cooperativo local o de manera solitaria, pero lo mejor es hacerlo con alguien más.

Se encuentra disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.