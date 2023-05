The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los videojuegos más esperados del año, está por lanzarse oficialmente en Nintendo Switch. Sin embargo, para el descontento de Nintendo, el título no solo ha sido filtrado dos semanas antes de su estreno oficial, sino también fue emulado para PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es fácilmente el juego más esperado de 2023. Tras la gran espera, la nueva aventura de Link por fin llegará el 12 de mayo a Nintendo Switch.

No obstante, de acuerdo a lo recogido por el medio VGC, algunos gamers de PC ya han logrado probar el juego luego de que este fue filtrado y convertido en un archivo ROM; es decir, fue emulado para computadora.

Los usuarios de PC ya están probando, ilegalmente, el esperado juego. No sobran los spoilers en Internet. Por si fuera poco, no es la única filtración circulando, pues una copia física original del título también fue vendida en una subasta por US$300, según reportó PC Mag.

Teniendo en cuenta que en 2021 se consiguió emular Zelda: Breath of the Wild, no debe sorprender que esta secuela también sea víctima de emulación para PC.

The Legend of Zelda TOTK saldrá, oficialmente, el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch. Puedes conocer su precio y más en este enlace.