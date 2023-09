SEGA, mítica compañía japonesa detrás de franquicias como Sonic o Virtua Fighter, ha revelado un nuevo tráiler animado de Sonic Superstas, un videojuego protagonizado por el erizo azul Sonic que tiene como fecha de lanzamiento el próximo 17 de octubre a nivel mundial.

Este tráiler, titulado como “Sonic Superstars: Trio of Trouble” sigue al Dr. Eggman, Fang the Hunter y a Trip, en una historia ubicada antes de los sucesos que se verán en Sonic Supertars. Como se recuerda, este nuevo título está siendo desarrollado por Arzest y Sonic Team, y será distribuido por SEGA. Sonic Superstars llegará a consolas PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, PC y Nintendo Switch.

El título de SEGA ya se encuentra disponible para reserva.

“Mientras el trío navega por una peligrosa ruina, Fang the Hunter tendrá que hacer uso de toda su astucia para superar los errores del pasado y escapar de las garras de un nuevo y feroz enemigo. En ese momento, Eggman descubrirá la que puede ser la clave de su próximo plan malvado”, ha dicho SEGA a través de una nota de prensa remitida a medios de comunicación.

Las reservas para las ediciones físicas y digitales de Sonic Superstars ya están habilitadas, pues el juego se lanza a nivel mundial este 17 de octubre. Para quienes precompren el juego, recibirán una skin exclusiva de LEGO Eggman.