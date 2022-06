Sega ha anunciado el lanzamiento de su nueva consola en miniatura, la Mega Drive Mini 2, que incluirá un total de 50 títulos de Mega Drive y Mega CD, y saldrá a la venta el próximo 27 de octubre en Japón.

La compañía japonesa ha vuelto al sector de las consolas en miniatura después del lanzamiento de Mega Drive Mini y el de Genesis Mini en 2019, con el anuncio de la llegada de Mega Drive Mini 2, que homenajea a la revisión de la Mega Drive lanzada en 1993, y cuyas especificaciones ha detallado posteriormente en su web.

Esta nueva consola vendrá acompañada de 50 títulos de Mega Drive y Mega CD. Hasta el momento, Sega ha confirmado la identidad de once de ellos. Por el lado de Mega CD, contará con Silpheed, Shining Force CD, Sonic CD, Mansion of Hidden Souls y Popful Mail.

En el caso de Mega Drive, llegarán a esta consola Virtua Racing, Bonanza Bros, Shining in the Darkness, Thunder Force IV, Magical Taruruto y Fantasy Zone. Sega ha anunciado además que a estos 50 juegos se sumarán otros tantos que llegarán a la consola, pero no de lanzamiento.





Mega Drive Mini 2 incluye un mando, un cable HDMI y otro de alimentación. El mando saldrá a la venta por separado el mismo día de lanzamiento a un precio de 2.500 yenes (cerca de 19 dólares al cambio) para los que quieran centrarse en el componente multijugador de los títulos incluidos.

El tamaño de esta versión en miniatura es un 55 por ciento más pequeño que el de la consola original. Además, con unas medidas de 120,8 milímetros de ancho, 32,3mm de alto y 116,5mm de profundidad, Sega asegura que es una máquina aún más compacta que Megadrive Mini.

Sega Mega Drive Mini 2 llegará el próximo 27 de octubre en Japón a un precio de 9.980 yenes, unos 76 dólares al cambio actual.

LA MEGA CD TAMBIÉN LLEGARÁ EN TAMAÑO MINI

Sega ha acompañado este anuncio con la presentación de un kit decorativo que simula la apariencia, también en miniatura, de Mega CD, una consola de 1991 que llegó a vender 2,24 millones de unidades hasta su retirada en 1996.

Este soporte llegará el próximo 27 de octubre a Japón con un precio de 4.500 yenes (unos 34 euros al cambio) y los discos en miniatura de dos clásicos de la Mega CD: Virtua Racing y Sonic the Hedgehog CD. Además, también vendrá con un cartucho de Virtua Racing. Sin embargo, Sega ha matizado que se trata de material de exposición y no se puede reproducir su contenido.