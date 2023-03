Sega y Tencent tampoco estarán presentes en el E3 de este año. Ambas compañías seguirían los pasos de Nintendo, Xbox y Ubisoft al confirmar que no harán acto de presencia en el piso de exhibición. ¿Peligra el evento de videojuegos, el cual iba a ser su gran regreso tras la pandemia?

“La preocupación por el futuro del E3 2023 continúa creciendo, lo que lleva a más editores a abandonar Nintendo, Xbox, Sony y Ubisoft. IGN se enteró de que Sega y Tencent se saltarán el E3 2023 en medio de rumores de que el regreso triunfal prometido del evento más grande de los juegos podría no suceder después de todo”, señala el medio.

Según el portal especializado, personas que trabajan en publicación de videojuegos, así como los relacionistas públicos, han expresado su preocupación por la realización del E3. “Muchos nos dijeron que no habían oído hablar de nadie más que planeara asistir con seguridad, y algunos dijeron que sentían que había habido una falta significativa de comunicación por parte de la ESA y el organizador ReedPop en cuanto a qué deberían esperar exactamente del espectáculo”, agrega.

Esto se acrecenta debido a que por estas fechas, el E3 estaba prácticamente planeado. “Lo que más llamó la atención en estas conversaciones fue la pura confusión. Varios nos dijeron que en los últimos años, cuando se llevó a cabo el E3, recordaron que ya tenían todos sus planes firmemente establecidos para esta época de marzo, algunos incluso anunciaron públicamente esto temprano”, asegura.

Nintendo, Xbox y Ubisoft ya confirmaron que no asistirían al evento y que cada uno realizaríanel suyo. Xbox esperaba que su Xbox Games Showcase se transmita en el E3 Digital, mientras que Ubisoft abandonó su participación tras haber asegurado antes que estaría presente.

Por su parte, PlayStation no ha confirmado nada hasta el momento, pero todo parece indicar que tampoco asistiría. De por sí, Sony no ha estado presente en las últimas ediciones del evento y probablemente realizaría un Play of the State el mismo mes. El E3 se realizará desde el 13 hasta el 16 de junio en el Centro de Convenciones de Los Angeles, a menos que la ESA lo cancele.