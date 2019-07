Los 6 mejores videojuegos en lo que va del año, según Metacritic | VIDEOS

La pelea por ser el mejor videojuego del año se actualiza cada mes con los diferentes lanzamientos. Sin embargo, hay títulos que se posicionan en los primeros puestos en la página recopiladora de críticas Metacritic y parten como favoritos a llevarse el ansiado galardón. En ese sentido, hoy te presentamos los seis mejores puntuados en lo que va del año.

Metacritic es una página que recopila críticas de diversos medios especializados, como también de usuarios registrados, para así conseguir un número promedio que va del 0 a 100. Su funcionamiento data desde 2001, año en que fue creada por Jason Dietz, Marc Doyle y Julie Roberts, en Estados Unidos.

Los temas que aborda Metacritic son álbumes de música, películas, programas de televisión, libros y videojuegos. Asimismo, para organizar mejor sus resultados, Metacritic agrupa en tres colores los resultados finales. Siendo rojo (0 a 49 puntos), amarillo (50 a 74) y verde (75 a 100), respectivamente.

A continuación, les presentamos los seis mejores videojuegos de lo que va de 2019 de todas las generaciones según su puntaje en Metacritic. Cabe destacar que la página recopiladora se basa en la consola con más reviews (usualmente PS4), excluye juegos relanzados previamente y la fecha va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.

6.- Devil May Cry 5 (Xbox One) - 87 puntos sobre 100

La versión para Xbox One de Devil May Cry 5 salió a la venta el pasado 7 de marzo. Desde entonces, el videojuego de Capcom ha conseguido un éxito en las críticas. Según Metacritic, la nueva entrega protagonizada por Dante tiene 87 puntos de 100, esto gracias a 64 críticas. En el apartado de usuarios, DMC 5 consigue un 7.3 de rating basado en 799 comentarios de usuarios.

Asimismo, cabe resaltar que la versión para PlayStation 4 consiguió un resultado de 88/100, mientras que la de PC 90/100. Pero no fueron tomadas en cuenta debido a que la edición de la consola de Microsoft tiene más reviews.

La historia de este videojuego se desarrolla varios años después de los sucesos de Devil May Cry 2. Dante y Nero son más adultos y tienen la misión de destruir un árbol demoníaco que ha aparecido en Red Grave City. A su vez, contaremos con la presencia de un nuevo personaje jugable: V. Un poderoso invocador de bestias.

Aquí el tráiler de la nueva obra de Capcom:



5.- Apex Legends (PS4) - 89 puntos sobre 100

Luego de un sorprendente lanzamiento en febrero pasado, el battle royal de Respawn Entertainment consiguió grandes resultados en cuanto a crítica especializada y por parte del público. A pesar de que las cifras de usuarios del videojuego hayan bajado paulatinamente en los últimos meses, Apex Legends de PS4 obtuvo un 89 de 100 en Metacritic.

En Apex Legends, tendremos que enfrentarnos de manera simultánea a otros jugadores en grupos de tres con las armas que encontremos tiradas en el mapa, el cual se irá reduciendo conforme pasen los minutos. El juego pertenece al género de los battle royal y está disponible para PC, PS4 y Xbox One.

Hace unos días se oficial el lanzamiento de su Temporada 2, con la que buscan recuperar usuarios y volver a ponerse en el foco de los mejores videojuegos 'free-to-play' de la actualidad.

Aquí el tráiler de la Temporada 2:

4.- Slay the Spire (PC) - 89 puntos sobre 100

El videojuego de cartas y exploración de mazmorras desarrollado por Mega Crit Games se encuentra disponible en PC (a través de Steam) y en Nintendo Switch. El título posee 89 puntos en Metacritic en su versión de PC sobre 21 críticas. En el apartado de críticas de usuarios, Slay the Spire consigue un 6.6 de 10 sobre 233 comentarios.

Sobre el videojuego, al inicio contamos con la opción de escoger de entre tres personajes: La silenciosa, El blindado y El defecto. Cada uno posee ataques y características particulares, por lo que seleccionar con criterio es importante. Luego, al ser este un juego por turnos, tendremos la capacidad de entrar a diversas mazmorras y enfrentarnos a enemigos. Cada mazmorra tiene tres pisos, en cada uno hay un jefe diferente y aleatorio.

Escoge bien tus cartas, ya que gracias a estas atacaremos a los enemigos y podremos conseguir victorias. Además, cada partida dentro de una mazmorra nos dará un máximo de usos por carta, ello dependiendo de la potencia y utilidad de cada una.

Te dejamos el tráiler del videojuego:

3.- Super Mario Maker 2

Uno de los exclusivos más importantes de Nintendo Switch del 2019. La obra de Nintendo se titula Super Mario Maker 2 y es un videojuego de plataformas y creación de niveles.

Su lanzamiento se dio el pasado 28 de junio y desde ese día el nuevo título protagonizado por Mario está consiguiendo excelentes números en la crítica especializada. En Metacritic, Super Mario Maker 2 cuenta con 89/100 basado en 75 críticas.

Además, en SMM2 tendremos la misión de reconstruir el castillo de la princesa Peach, el cual fue destruido de manera accidental. Para conseguirlo, deberemos superar más de 100 niveles originales sacados de juegos como Super Mario Bros. (1985) o Super Mario 3D World (2013).

Aquí el tráiler:

2.- Sekiro: Shadows Die Twice (PS4) 90 sobre 100

El último éxito de From Software, más conocidos por ser los creadores de la saga Dark Souls, se llama Sekiro: Shadows Die Twice y llegó a las tiendas en marzo para PlayStation 4, Xbox One y PC.

En la versión de la consola de Sony, Sekiro: Shadows Die Twice consiguió la puntuación de 90 sobre 100, basado en 76 críticas. En el apartado de usuarios, el juego protagonizado por el shinobi El Lobo consigue 7.9 puntos.

El título narra la historia de El Lobo, un shinobi que pierde el brazo en el secuestro de su joven amo. El Lobo tiene la misión principal durante todo el juego de recuperar a su amo de las manos del clan Ashina. En todo Sekiro: Shadows Die Twice, aparecerán diversos enemigos poderosos. Si estás más interesado te dejamos el review que le hicimos.

Te mostramos el tráiler de Sekiro: Shadows Die Twice:

1.- Resident Evil 2 Remake (PS4) 91 sobre 100

La remasterización del clásico Resident Evil 2 para PlayStation 1 en 1998 es, hasta la fecha, el mejor juego en lo que va de 2019. Su versión para PS4 obtiene un gran 91 sobre 100 basado en 84 críticas. En la sección de usuarios, este título consigue un 8.8 gracias a 2074 comentarios.

El videojuego de horror de supervivencia (survival horror) fue lanzado el 25 de enero por Capcom, sus creadores originales, para PS4, Xbox One y PC.

La historia del Resident Evil 2 Remake transcurre dos meses después de los incidentes que convirtieron a los habitantes en zombies en Raccoon City. Los personajes principales de este videojuego son el joven policía León S. Kennedy y la universitaria Claire Redfield, quienes buscarán sobrevivir a la crisis atravesando la ciudad ficticia.

Te dejamos el tráiler del videojuego:

