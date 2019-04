Sekiro: Shadows Die Twice | El Japón feudal como nunca lo habías visto | GAMEPLAY

El pasado 22 de marzo se estrenó a nivel mundial Sekiro: Shadows Die Twice para PlayStation 4, Xbox One y PC. La nueva joya del estudio From Software, recordados por la saga Dark Souls, está ambientada en el Japón de finales de la era Sengoku (últimas décadas del siglo XVI) y es uno de los juegos más importantes del año.

El nuevo título de From Software está siendo distribuido a nivel mundial por la compañía Activision. El juego pertenece al género de acción-aventura en tercera persona y tiene 91 puntos sobre 100 en Metacritic, una de las más altas clasificaciones en la página recopiladora de críticas.

Gameplay de Sekiro: Shadows Die Twice

La sección de Tecnología y Ciencias de El Comercio probó Sekiro: Shadows Die Twice y preparó el siguiente gameplay:



¿De qué trata Sekiro: Shadows Die Twice?

El evento que inicia la historia de este juego es el secuestro de un importante hombre. El ninja que debía cuidarlo falló en su misión, pues es vencido fácilmente por un samurái del clan Ashina. Este le corta el brazo y lo deja morir lentamente.

Allí comienza Sekiro: Shadows Die Twice. Con el secuestro del "Descendiente celestial" por parte del clan Ashina. El Lobo, el personaje que encarnaneros, evade la muerte gracias a un monje que lo encuentra. El ninja tiene la misión principal de buscar y rescatar a su amo. A lo largo del juego deberemos enfrentarnos a diversos enemigos.

Tráilers de Sekiro: Shadows Die Twice

Por si aún no comprendes bien la historia, te dejamos los principales tráilers del videojuego en español:

DATO:

Sekiro: Shadows Die Twice fue lanzado el pasado 22 de marzo a nivel mundial para PlayStation 4, Xbox One y PC. En nuestro país, en tiendas especializadas, el videojuego tiene un coste de S/. 239,00.