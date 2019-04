Sekiro: Shadows Die Twice | Los jefes principales del desafiante juego Te mostramos cómo se ven los jefes principales del videojuego de From Software. Alerta de spoiler, ten cuidado si no quieres enterarte de la trama principal

- / - El Lobo se enfrentará a diversos enemigos en toda la historia de Sekiro: Shadows Die Twice. (Difusión) - / - Nos enfrentaremos a Genichiro Ashina dos veces en todo el juego. Él es el primer jefe de la trama. (Captura de pantalla) - / - Gyoubu Masataka Oniwa es el segundo jefe. (Captura de pantalla) - / - La Dama Mariposa es la jefa número 3 de la historia. (Captura de pantalla) - / - Genichiro Ashina se enfrenta por segunda vez al Lobo. Él es el cuarto 'boss' principal del juego. (Captura de pantalla) - / - Monos del biombo es el quinto jefe principal. (Captura de pantalla) - / - El Simio guardián es el sexto jefe de la trama principal. (Captura de pantalla) - / - Gran shinobi Búho es el séptimo jefe de la trama principal. (Captura de pantalla) - / - El Monje corrupto es el octavo jefe de la trama principal. (Captura de pantalla) - / - Emma es la novena jefa de la trama principal. (Captura de pantalla) - / - El dragón divino es el jefe número diez de la trama principal. (Captura de pantalla) - / - El Demonio de odio es el undécimo jefe de la trama principal. (Captura de pantalla) - / - Isshin es el último jefe de la trama principal. (Captura de pantalla) - / -