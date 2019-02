Shadow of the Tomb Raider y Just Cause 4 no consiguieron las ganancias esperadas

La empresa desarrolladora de videojuegos Square Enix no consiguió las ventas esperadas en 2018. Según los reportes financieros entregados a la junta de accionistas, dos grandes títulos no consiguieron las metas económicas trazadas. Se trata de los videojuegos de acción Just Cause 4 y Shadow of the Tomb Raider.

Por un lado, Just Cause 4 se estrenó a nivel mundial en los primeros días de diciembre y su recepción fue baja. El informe con las ganancias del año fiscal menciona que el videojuego de Just Cause 4 no vendió la cantidad adecuada de copias para cubrir los costos de desarrollo del juego ni la publicidad implementada. Square Enix espera que la situación cambie con la publicación de contenido descargable (DLC).

Just Cause 4 es un videojuego de acción producido por Square Enix.

Por el otro lado, Shadow of the Tomb Raider salió a la venta a nivel mundial en setiembre de 2018. Este título no cumplió las expectativas económicas de Square Enix, pues el reporte financiero confirmó que los beneficios económicos en los primeros meses de estreno de Shadow of the Tomb Raider no fueron las adecuados. Sin embargo, este título presentó un crecimiento de ventas durante la temporada de fiestas navideñas.

Shadow of the Tomb Raider salió a la venta en setiembre de 2018.

El representante de la compañía Square Enix, Yosuke Matsuda, mencionó: "Shadow of the Tomb Raider tuvo un comienzo débil, vendimos cuatro millones de unidades al final del tercer trimestre. Pero esperamos que las ventas crezcan para el año fiscal de 2020."

Yosuke Matsuda también afirmó que las bajas ventas de Just Cause 4 y Shadow of the Tomb Raider se debieron principalmente a poca innovación en sus videojuegos. "Creemos que la razón principal es que no pudimos brindar una experiencia lo suficientemente novedosa como para que los jugadores decidieran comprarlos antes que cualquiera de los otros numerosos títulos importantes en el panorama competitivo."

No obstante, no todo es pesimismo para Yosuke Matsuda y Square Enix. El representante manifestó que para finales de 2019 lanzarán un videojuego de corte AAA. Esto significa que producirán un título con un gran presupuesto y mucha inversión publicitaria. Matsuda hizo referencia a que el título saldrá en el último trimestre del presente año (octubre, noviembre y diciembre).

Además, Square Enix afirmó que tendrán novedades importantes para el próximo E3 2019, el evento de videojuegos más grande del mundo.

Square Enix es creador de sagas como Final Fantasy, Kingdom Hearts, Nier o Dragon Quest.

