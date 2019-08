Los siete videojuegos más esperados de setiembre | FOTOS

Un nuevo mes significa un catálogo de videojuegos renovado. Tras los lanzamientos de Astral Chain o World of Warcraft: Classic, setiembre promete horas de diversión con títulos muy esperados por la comunidad, tales son los casos de eFootball PES 2020 o The Legend of Zelda: Link's Awakening.

En ese sentido, hemos preparado una lista en la que podrás encontrar los juegos que se estrenan en setiembre y que estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. También encontrarás información sobre su precio y otros datos.

A continuación, los siete videojuegos más esperados de setiembre.

►Monster Hunter World: Iceborne

Fecha de lanzamiento: 6 de setiembre

Género: Rol

Precio: US$ 46,90 en la PlayStation Store

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4 y PC (enero de 2020 a través de Steam)

Restricción de edad: +13

No es un videojuego en sí, pero la expansión de Monster Hunter World, también conocida como Iceborne, podría pasar como uno gracias a lo mostrado por Capcom, los encargados de la saga. En las últimas semanas, los japoneses han anunciando grandes cambios en armamento, misiones e ítems para su juego de acción y aventuras.

Iceborne, de Monster Hunter World, se estrena el próximo 6 de setiembre y promete refrescar el juego base, el cual se lanzó a principios de 2018.

►eFootball PES 2020

Fecha de lanzamiento: 10 de setiembre

Género: Videojuegos de deportes

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas

Plataformas: Xbox One, PlayStation 4 y PC

Restricción de edad: Todas las edades

La nueva edición del popular simulador Pro Evolution Soccer está casi a la vuelta. El renovado eFootball PES 2020 ha presentado diversas novedades en las últimas semanas que alegrarán a miles de hinchas. Entre ellas destaca la aparición exclusiva de la Juventus en PES 2020 (en FIFA 20 será Piemonte Calcio), como también la presencia de Universitario, Sport Boys, Alianza Lima y Sporting Cristal.

El videojuego llegará el 10 de setiembre para PS4, Xbox One y PC.

►Gears 5

Fecha de lanzamiento: 10 de setiembre

Género: Disparos en tercera persona

Precio: S/. 195,90 en tiendas especializadas

Plataformas: Xbox One y PC

Restricción de edad: +17

Luego de la E3 2019, la comunidad gamer quedó asombrada por los grandes avances mostrados en la conferencia de Microsoft sobre Gears 5, tanto en materia de jugabilidad, de historia o modos de juego. Ahora, el título llega el próximo 10 de setiembre y en esta ocasión la historia se enfocará en Kait Díaz ya no en JD Fénix, como pasó en Gears of War 4, su anterior entrega.

►Borderlands 3



Fecha de lanzamiento: 13 de setiembre

Género: Disparos en primera persona/Rol

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas

Plataformas: PS4, Stadia, Xbox One y PC

Restricción de edad: +17 años

La franquicia de videojuegos de disparos por excelencia de Gearbox está de regreso. Borderlands 3 tiene planeada su llegada para el próximo 13 de setiembre y, por toda la información vista y publicada, promete ser el mejor título de la serie.

Los desarrolladores ya confirmaron que habrá más armas, enemigos, mejor historia y muchos elementos locos como dinosaurios robots.

►The Legend of Zelda: Link's Awakening

Fecha de lanzamiento: 20 de setiembre

Género: Acción/Aventura

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas

Plataformas: Nintendo Switch

Restricción de edad: Todas las edades

The Legend of Zelda: Link's Awakening, el remake de la versión de 1993, llega este año con grandes novedades en el apartado gráfico y jugable. La aventura de Link se lanza a nivel mundial el 20 de setiembre y desde Nintendo han confirmado que este juego incluirá un modo de creación de mazmorras.

A la fecha, es uno de los títulos más esperados para la comunidad amante de Nintendo Switch.

►FIFA 20



Fecha de lanzamiento: 27 de setiembre

Género: Videojuegos de deportes

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas

Plataformas: PS4, XB1, PC y Nintendo Switch

Restricción de edad: Todas las edades

Así como te hablamos de eFootball PES 2020, ahora toca el archirrival: FIFA 20. El simulador de fútbol de Electronic Arts presentó en el E3 2019 la más importante novedad para la edición de este año: Volta. Este modo trae de vuelta el fútbol callejero (o sala) para mantener a FIFA como una de las franquicias más importantes de los juegos de deportes en la historia.

A su vez, FIFA 20 incluirá grandes mejores en el apartado de jugabilidad y en el Modo carrera (tal como la personalización o la posibilidad de escoger a una mujer para que sea la entrenadora del equipo).

►Code Vein

Fecha de lanzamiento: 27 de setiembre

Género: Rol de acción

Precio: S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas

Plataformas: PS4, XB1 y PC

Restricción de edad: +17

Un videojuego de rol al puro estilo anime que mezcla los vampiros y un mundo post apocalíptico. El título está siendo desarrollado por los japoneses de Bandai Namco y contará con una jugabilidad al estilo Dark Souls, por lo que morir y volver a intentarlo será una constante. Code Vein se estrena el próximo 27 de setiembre para PS4, Xbox One y PC.



►BONUS

En setiembre también nos encontraremos con otros títulos importantes pero de menor alcance. Tenemos el caso de Power Rangers: Battle for the Grid, el videojuego de pelea en 3D basado en la popular franquicia de los Power Rangers que llega después de varios meses de ser lanzado en consolas a PC.

Asimismo, la esperada secuela del exitoso The Surge, The Surge 2 sale al mercado el 24 de setiembre para PS4, Xbox One y PC. Este 'hack n slash' posee rasgos de juegos estilo Souls pero con el gran distintivo de la ambientación futurista.

Y tú, ¿ qué juego comprarás este mes?

