Los seis videojuegos exclusivos de PlayStation 4 que marcaron la generación

No es un secreto que PlayStation 4 es una de las consolas más exitosas de la historia. Hace unas semanas, la plataforma de Sony superó las 100 millones de copias vendidas a nivel mundial. Uno de los principales pilares de la gesta de Sony es la calidad (y cantidad) de videojuegos exclusivos que posee.

La PlayStation 4 se lanzó en noviembre de 2013 y pertenece a lo que se conoce como octava generación de videoconsolas. Esta plataforma, en sus siete años de vida, ha conseguido establecerse como una de las más populares de la comunidad gracias, entre otros motivos, a su variado catálogo de alta calidad.

En ese sentido, te presentamos los videojuegos más relevantes (y recordados) de la PlayStation 4, los cuales marcaron la generación y no serán fácilmente olvidados.

Los mejores exclusivos de PS4

►God of War

Fecha de Lanzamiento: 20 de abril de 2018

Restricción de edad: +18

Precio: S/. 199,90 en tiendas especializadas



El título fue desarrollado por Santa Mónica Studios y publicado por Sony Interactive Entertainment en 2018. God of War fue considerado el mejor videojuego del año pasado y se llevó la gran mayoría de premios de gran renombre como el The Game Awards.

Asimismo, la nueva aventura de Kratos y su hijo Atreus estuvo ambientada en el mundo nórtico después de varios años del enfrentamiento entre el espartano y el dios Zeus. El juego cautivó a la crítica y al público en general. Tanto fue el agradecimiento que el equipo desarrollador subió un video para saludar a la comunidad por el apoyo.

►Uncharted 4

Fecha de Lanzamiento: 10 de mayo de 2016

Restricción de edad: +16

Precio: S/. 129 en tiendas por departamento

No podía faltar uno de los juegos de 'mayor peso' de la franquicia Uncharted. La cuarta entrega de la serie llegó a PlayStation 4 el 10 de mayo de 2016 y hasta la fecha es uno de los títulos con mejores gráficos y narrativa de la consola.

En el año de su lanzamiento, Uncharted 4 estuvo nominado a diversos premios como el mejor del año, mejor juego de acción/aventura, mejor dirección o mejor narrativa (categoría en la que salió victorioso).

Acerca de la historia, tomaremos el papel de Nathan Drake, un excazarrecompensas que vive una vida normal y cotidiana junto a su esposa, Elena Fisher. Todo va normal hasta que Nathan se entera de que su hermano Sam, quien supuestamente estaba muerto, seguía con vida.

►Bloodborne

Fecha de Lanzamiento: 25 de marzo de 2015

Restricción de edad: +16

Precio: S/. 79,90 en tiendas especializadas

Del estudio From Software, recordados por la franquicia Dark Souls y el reciente Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne es una de las joyas no tan populares (si las comparamos con los dos títulos anteriores) que tiene PlayStation 4. El videojuego desarrollado y dirigido por el japonés Hidetaka Miyazaki fue una de las sorpresas de 2015, año en que se lanzó, para toda la comunidad.

Bloodborne recibió el Premio de Excelencia por parte de la revista japonesa Famitsu, una de las más importantes del país asiático. A su vez, en el portal recopilador de críticas, Metacritic, el juego tiene 92 puntos de 100, uno de los más alto de aquel año.

Acerca de la historia del juego, nos ubicaremos en la ciudad ficticia y gótica de Yharnam, un pequeño pueblo que sufre de una enfermedad que ha convertido a los habitantes en bestias sedientas de sangre. El personaje que creemos (y personalicemos) será conocido como El cazador y con él deberemos derrotar a una serie de difíciles enemigos para averiguar más de la historia.

►The Last Guardian

Fecha de Lanzamiento: 6 de diciembre de 2016

Restricción de edad: +12

Precio: S/. 169,90 en tiendas por departamento

Uno de los títulos con más años de desarrollo de la lista: The Last Guardian. La obra del reconocido desarrollador japonés Fumito Ueda (responsable también de Shadow of the Collossus) tardó casi 10 años en producirse debido a diferentes problemas del estudio y de hardware.

Justamente, esto último obligó a que The Last Guardian sea lanzado en PlayStation 4 a finales de 2016 y no en 2011 para PlayStation 3. A pesar de ello, la crítica y la comunidad en general alabó la calidad del juego.

Desde su lanzamiento, The Last Guardian ha cosechado premios gracias a su historia emotiva, personajes, dirección narrativa, diseño artístico y banda sonora.

En el juego, todo comienza con el recuerdo de la infancia de un anciano. Allí controlaremos a un pequeño niño que aparece en un castillo de un pueblo conocido como Nido; luego de observar el panorama, descubriremos a una criatura gigante con alas a la que nombraremos como Trico. Después de este evento, la aventura del niño y de su compañero recién empieza.

►Horizon Zero Dawn

Fecha de Lanzamiento: 28 de febrero de 2017

Restricción de edad: +16

Precio: S/. 99,90 en tiendas por departamento

En 2017, los usuarios de PlayStation 4 recibieron un título exclusivo de grandes cualidades, tanto en materia de historia como de gráficos. Este videojuego de mundo abierto fue lanzado por Guerrilla Games, los responsables de la saga Kill Zone, el 28 de febrero de 2017 y sorprendió a la comunidad entera.

El juego cuenta con una ambientación más que interesante: un planeta post apocalíptico lleno de robots mitad animales y humanos que viven en aldeas. Asimismo, los jugadores tomaremos las riendas de Aloy, una joven (a la cual conocemos desde su nacimiento) que busca averiguar qué pasó con su madre y con la catástrofe que acabó con el mundo.

Horizon Zero Dawn fue uno de los títulos de 2017 con más laureles y premios, solo por detrás de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego de estrenó semanas después.

►The Last of Us: Remastered



Fecha de Lanzamiento: 29 de julio de 2014

Restricción de edad: +18

Precio: S/. 99,90 en tiendas por departamento

El juego salió originalmente para PS3 pero, tiempo después, llegó una versión remasterizada que elevó significativamente la experiencia de The Last of Us, uno de los clásicos de PlayStation 4. La obra de Naughty Dog salió a la venta a mediados de 2014 para la PS4, esta versión incluye todo el contenido descargable extra (DLC's).

The Last of Us cuando se estrenó consiguió rápidamente ubicarse como uno de los mejores juegos del año debido a su gran narrativa, estructura argumental, gráficos, personajes y soundtrack. Asimismo, la versión de PS3 es considerada por medios especializados como IGN o Eurogamer como uno de los título más representativo de la sétima generación de consolas.

Acerca del título, controlaremos a Joel y a Ellie, una pareja de compañeros que se sobrevivieron a una enfermedad que mutó a gran parte de la humanidad que ocurrió cinco años antes. A lo largo del videojuegos nos enfrentaremos a humanos y a estas criaturas extrañas.

►BONUS

Otros videojuegos que destacan en la amplia oferta de exclusivos PlayStation 4 son:

Marvel Spider-Man

​Ni-oh

Until Dawn

