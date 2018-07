Los Silver Snipers son grupo de jugadores de videojuegos que compite en uno de los festivales más importantes entre los aficionados a esta actividad.



Hasta ahí, nada fuera de lo común.



Ahora, si le agregamos que su promedio de edad es 67 años, y que la mitad son mujeres, su historia empieza a llamar la atención.

Y para conocer a estos "gamers" de la tercera edad el equipo del programa Trending de la BBC fue a la ciudad sueca de Jonkoping, ubicada cuatro horas al sur de Estocolmo.

En Jonkoping está el segundo lago más grande del país nórdico: el Vättern. Pero la ciudad es más bien industrial y, más que el lago, lo que se ve son estacionamientos y bodegas.



Y uno de esos espacios es el centro de convenciones donde el mes pasado tuvo lugar el Dreamhacks, el festival digital más grande que tiene encuentros entre los aficionados de videojuegos a través del mundo.



Era un espacio con varios escenarios y enormes pantallas de televisión, tres o cuatro veces más grandes que las que se pueden encontrar en una casa.



Y aunque estaba lleno de adolescentes y veinteañeros, ellos no eran la atracción, pues las estrellas de ese encuentro de videojuegos eran claramente los Silver Snipers.

--- Silver Snipers ---

Los Silver Snipers son un grupo de cinco jugadores con una característica bastante particular: su promedio de edad es de 67 años.



Y a pesar de la brecha generacional con la mayoría de sus contrincantes, cada vez que juegan miles de personas ven sus sesiones en vivo a través de la plataforma Twich.



Son cinco compañeros con diferentes seudónimos: Windy, (Oivind Toverud), Birdie (Abbe Drakborg), Trigger Finger (Inger Grotteblad ), YoungGun (Arne Indefors) y Teen Slayer (Monica Indefors).



Y viajaron varios kilómetros para jugar su especialidad Counter Strike: Global Offensive, uno de los videojuegos más populares, con millones de jugadores y una audiencia global.



El juego ocurre en un campo de fútbol virtual con terroristas tratando de hacer explotar una bomba y contraterroristas tratando de salvar el lugar.



Y aprender la táctica no es tarea fácil. Pero el grupo se ha estado entrenando con uno de los mejores: el 10 veces campeón mundial, Tommy Ingemarsson.



"Fue todo un desafío. Pero me sorprendieron porque estaban muy interesados en aprender cosas nuevas, en seguir adelante, me demostraron que son apasionados por el tema", le dice Tommy a Jonathan Griffin y Natalia Zuo del programa Trending de la BBC.

--- Abuelos cool ---



A pesar de su edad, los Silver Snipers causan furor entre los jóvenes.



"Me encantan, son lo máximo", dice Charlie, un joven de 16 años que logró obtener uno de los preciados gorros promocionales del grupo.



Y no es el único que se pelea por subir al escenario: muchos quieren enfrentarse virtualmente a ellos en el escenario.



Esta relación con los jóvenes también la han experimentado los jugadores dentro de su propia familia.



Inger le cuenta a BBC Trending que ahora es muy cercana con sus nietos. "Nos hemos hecho amigos. Son mis entrenadores personales", dice.



Y uno de los momentos más emocionantes de la jornada es precisamente cuando Trigger Finger se enfrentó en el campo (virtual) de juego contra uno de sus nietos. Y le ganó por un punto.

--- La industria ---

Los eventos como Dreamhack son solo la punta del iceberg de una industria muy lucrativa.



Un estudio reciente señala que la industria global de los videojuegos generó más de US$100.000 millones de dólares en 2017, mientras eSports, la plataforma competitiva de juegos online, ha acumulado ingresos por más de US$750 millones.



Y la presencia de adultos mayores como los Silver Snipers se ha ido incrementando con el tiempo. Incluso algunos informes científicos sugieren que puede ser beneficioso para su salud física y mental.



"Creo que el mensaje es claro; el eSport es para todos, no importa para nada la edad, el género ni la nacionalidad", concluye Tommy Ingemarsson.

