Uno de los juegos de Ubisoft más esperados en los últimos años por fin está entre nosotros. Luego de un largo y accidentado desarrollo lleno de retrasos, Skull & Bones se lanzó este 13 de febrero en consolas PlayStation, Xbox y también en PC. El Comercio probó el título y te contamos cómo fue la experiencia.

Anunciado allá por 2017, Skull & Bones es un juego que ha basado su concepto en las batallas navales que vimos en el laureado Assassin’s Creed Black Flag (2013) y ha sido desarrollado por la división de Ubisoft Singapore. Inicialmente debió lanzarse en 2018, pero se ha ido retrasando en varias ocasiones hasta por fin llegar en verano de 2024.

Ahora bien, ¿ha valido la pena la larga espera por uno de los juegos más anticipados de la compañía? La respuesta tiene contrastes, por lo que decidimos dar claves importantes sobre Skull & Bones.

Jugabilidad | solo, multi, menus

Para quienes jugaron en un inicio Black Flag, la fórmula no les resultará desconocida. Básicamente, capitaneamos un barco, que puede ser bergantín, fragata, dhow, buques y otros (de momento, en total hay 10 naves), con el que podemos recorrer las aguas del mar índico y las costas africanas.

Skull & Bones. / Ubisoft

Como no podía ser de otra forma, los jugadores pueden armar a gusto el barco e intercambiar entre ellos mientras vayamos pasando en la historia, la cual sirve de pretexto para que tu personaje -que es un donnadie al inicio- termine por ser el rey de los piratas. Sobre la personalización, líneas abajo encontrarás los detalles.

En cuanto a la jugabilidad, Skull & Bones tiene unos controles intuitivos con los que podemos adaptarnos al pasar las horas sin problemas. Desde enfrentarnos a múltiples enemigos (franceses u holandeses), torres de vigilancia de guaridas piratas o hasta dar caza a los animales que habitan las cosas de las islas (tiburones o hipopótamos).

El gameplay está optimizado para joysticks (mandos de consola, por ejemplo), pero se deja disfrutar en PC con teclado y mouse. ¿Y cómo se juega? Con las teclas A, S, D y W controlamos el barco, mientras que con el ratón apuntamos y disparamos los cañones. Existen, dependiendo de navío, mayor o menor niveles de velocidad, mientras más avanzado es tu barco, más rápido podrás ir.

Captura de pantalla de Skull & Bones. / Ubisoft

Asimismo, el juego no se pausa nunca a menos que vayamos al menú principal, luego -aunque estemos en el menú de opciones- el juego seguirá reproduciéndose. ¡Tengan en cuenta estos detalles cuando jueguen!

Cabe señalar que podemos jugar Skull & Bones de manera independiente, pero también podemos aprovechar el multijugador para unirnos con cuatro personas más para afrontar las misiones principales, pero también las múltiples misiones secundarias que se presentan en el juego a través de contratos. Algunos de ellos son temporales (duran 24 horas) y consiste en acabar con cierto enemigo especial, conseguir determinados recursos o robarle a los barcos comerciantes. Así, la obra de Ubisoft es un juego de servicio, en el que los desarrolladores irán añadiendo contenido jugable con el tiempo.

A su vez, las misiones en general nos premian con dinero para potenciar al barco (añadir más cañones o nuevas armas como morteros), pero también con puntos de infamia (un sistema con el que accedemos a mejoras más potentes mientras vayamos subiendo de nivel).

Entre lo que no nos gustó relacionado al gameplay es que en variadas oportunidades nos hemos encontrado con bugs que interrumpen la experiencia de juego. Por ejemplo, llegamos a una de las islas principales del inicio, Saint Anne, y cuando debe aparecer la opción para desembarcar no lo hace y tenemos que ir al menú principal y reiniciar la partida. Este detalle, el que no aparecen las opciones de juego cuando se debe, es reincidente y también lo encontramos cuando hablamos con personajes no jugables (NPC) en las islas. En algunos momentos al leer el códice de información los fondos desaparecen.

Skull & Bones. / Ubisoft

Personalización y micro transacciones

Skull & Bones es un videojuego de acción en el que el componente multijugador es casi vital. En ese sentido, las novedades que introduce Ubisoft marcan la diferencia entre un título con una comunidad viva y uno abandonado.

De momento, la compañía ha añadido todo un amplio grupo de opciones para la personalización. Así, podemos a gusto todo lo que se nos ocurra de nuestro barco: las velas, el mástil, la base, el color de las velas, las mascotas, la proa y popa, timón, palo mayor, espolón, etcétera.

Skull & Bones. / Ubisoft

Cambiar estos elementos no trae consigo ninguna ventaja en el juego, pero sí nos entusiasma navegar con un barco atractivo, ¿no? Asimismo, los objetos personalizables más atractivos cuestan una moneda especial que requiere dinero real, pero también hay opciones gratuitas, menos inspiradas, eso sí.

En síntesis, las micro transacciones no aparecen en el juego de manera agresiva, ya que podemos pasarlo sin estos aspectos visuales, pero acceder a los pases de temporada -los que sí requieren dinero real- nos otorgan recompensas mucho más sustanciales, las que pueden ser un aliciente para pasar por caja.

Y sí: hay un pase de temporada (bueno, pase de contrabandista, como le ha puesto Ubisoft). Este tiene una duración de tres meses desde el lanzamiento del juego y nos brinda un color de vela, aspecto de tripulación, puntos de contrabandista y un pase premium. A su vez, también se nos promete desafíos de temporada, planos exclusivos, recompensas de accesorios y plata (dinero del juego).

Pase de temporada de Skull & Bones. / Ubisoft

Rendimiento

El rendimiento de un juego de la categoría de Skull & Bones en PC es buena, aunque -al tratarse de un juego que inicialmente tenía previsto salir en la generación de PS4 y Xbox One- pudo haber sido mucho mejor. Nosotros hicimos el revisado en una laptop Asus TUF DASH F15 de 2021, la que tiene un procesador Intel i5 de 11ma generación, una tarjeta de video Nvidia RTX 3050 de 4GB y 16GB de memoria RAM. No son especificaciones antiguas, sino más bien una configuración media.

Con ajustes medios/bajos (y con DLSS en calidad) alcanzamos los 55-60 fotogramas por segundo (FPS), los cuales trabajan de manera férrea. Podemos encontrar bajones en los FPS durante batallas con varios enemigos en pantalla o cuando llegamos a la isla de Saint Anne. Al estar la pantalla atiborrada de elementos, el rendimiento se ve mermado.

Skull & Bones. / Ubisoft

En el caso de que cuentes con una PC de mayor potencia, el rendimiento será mejor. ¿Y si juego en consola? En PS5 tenemos el modo rendimiento con 60FPS estables y a 30FPS con mayor resolución.

En cuanto a los gráficos, el juego ofrece países muy bien logrados, por lo que estaremos disfrutando del modo foto que incluye Skull & Bones. Podemos recorrer el mar índico mientras cae una tormenta violenta llena de relámpagos o pasear por las mansas aguas del mar abierto.

Y la música es un punto aparte muy sólido. Ya en Black Flag las salomas (o ‘chanties’), esas canciones cantadas por marineros hace siglos, eran muy pegajosas y aquí no falla. Buen trabajo en el aspecto sonoro.

Conclusión sobre Skull & Bones

El juego es una propuesta interesante que se ha hecho esperar y será muy atractiva para quienes disfruten del género de batalla naval o de los multijugadores en línea. Si jugaste Black Flag puedes darle una prueba, puesto que se trata de un videojuego que simula esa experiencia pero con mucho más por hacer y ofrecer. Las fotos que se pueden hacer del mar y las islas, así como las salomas y la personalización son puntos que nos gustaron.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, queda a deber que los problemas técnicos aún están presentes pese a que Ubisoft ya actualizó el juego. A su vez, el contenido que ofrece el pase de contrabandista es limitado y las misiones extra no lo valen.