Estos son los mejores juegos móviles de 2018, según Google Play

Aún si no te consideras un gamer, en los últimos años algunos videojuegos pueden hacer que tu celular se convierta en un centro de entretenimiento, bien sea con desafíos mentales o elaboradas historias con gráficas realistas. En un momento en el que los juegos para dispositivos móviles son cada vez más demandados, Google Play, la tienda de aplicaciones de Google, presentó el listado con lo mejor del 2018, en el que incluyó toda una categoría dedicada a los juegos para dispositivos móviles.



El Battle Royal PUBG, la versión móvil del popular videojuego, se posicionó como el mejor del año y también resultó el más votado en la primera vez en que la tienda de aplicaciones incluye una categoría 'Fan Favorite', con la que usuarios pudieron votar por el juego, la aplicación y la película favorita de 2018.



Pero más allá del taquillero “todos contra todos”, que se ha peleado el liderazgo del género con el popular Fortnite, Google destacó un listado con los mejores juegos para móviles en su tienda de aplicaciones.

El popular Player Unknown Battlegrounds fue el mejor juego del 2018 según la tienda de aplicaciones Google Play. (Foto: captura de Google Play)

--- Juegos casuales ---

Esta es la categoría para quienes no quieren preocuparse por la competencia. Se trata de propuestas sencillas de jugar y que pueden entretener por horas en cualquier momento. Según el listado, los mejores juegos casuales de 2018 fueron:



• Los Sims Móvil: El clásico juego de interacción le permite a los usuarios crear sims personalizados, con aspectos, peinados y ropa diferente, crear casas con el estilo que deseen y generar historias de vidas con otros personajes, como casarse, tener relaciones abiertas o discutir con los vecinos.



• Dream Walker y Faraway 3: El primero es un juego de acertijos surrealista entre sueños y pesadillas con capítulos por explorar, que ofrece una variedad de juegos mentales que exigen sincronización y reflejos rápidos. El segundo, es un popular juego de 'escape room' donde los usuarios deberán resolver acertijos para escapar.



• Llama Aventurera: Un juego de plataforma en el que Pablo, una llama, se dedica a explorar ruinas antiguas, correr por los templos y encontrar mundos e historias sobre llamas nativas de un tiempo perdido.

--- Juegos competitivos ---

Si quieres sentir adrenalina y competir con otros para medir su habilidad, estos juegos pueden resultarle llamativos. Además del ganador general del año, PUGB Mobile, y de Fortnite, Google Play entregó un listado con los juegos más competitivos del 2018.



• Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG): Se trata de un shooter (juego de disparos) de batalla en línea basado en el estilo Battle Royal. Cien jugadores en una isla se enfrentan entre ellos y el último en quedar en pie gana. PUBG fue elegido el mejor juego del año.

• Warhammer Age of Sigmar: Realm War: Un título de batallas multijugador en tiempo real inspirado en el universo épico de Warhammer Age of Sigmar. A diferencia de otros juegos del género, el combate está mediado por la recolección de cartas poderosas, que suben de nivel, y le dan al jugador la posibilidad de utilizar generales, héroes e invocaciones para acabar con sus rivales en los campos de batalla.



• Arena of Valor: Arena 5v5: Un juego creador por el gigante chino Tencent en el que los usuarios entran en un campo de batalla épico de multijugador en línea. La arena ofrecer más de 40 héroes con diferentes habilidades y tres modos de juego en partidas de 10 minutos.



• Badland Brawl: Un juego que combina el género de batalla con el de estrategia. Los usuarios deberán entender principios básicos de la física para arrojar a sus personajes al campo de batalla, luchando contra el tiempo, buscando generar reacciones en cadena para derribar las torres de los oponentes.



• Lineage 2: Revolution: Con potentes gráficas realistas, el juego ofrece batallas en campo abierto con hasta 200 jugadores en simultáneo en línea. El título entrega batallas épicas en un mundo de clanes, incursiones en mazmorras y monstruos aterradores.

--- Juegos innovadores---

Si las anteriores categorías no parecen ser lo tuyo, podrías intentar con títulos que, según Google, se tratan de ejemplares que "se adelantan a las tendencias y empujan los límites de sus géneros con mecánicas y narrativas no vistas anteriormente".



• Life is Strange: Un título del estudio profesional Square Enix en el que los usuarios entran en una historia interactiva con elecciones y consecuencias que cambian la realidad de los personajes. A través de la protagonista, los jugadores podrán retroceder en el tiempo para cambiar el pasado, el presente y el futuro, un poder con consecuencias peligrosas.



• Umiro: Un colorido mundo de niveles donde los usuarios tendrán que guiar a dos personajes a través de laberintos y paisajes enigmáticos para recuperar sus memorias pieza por pieza.



• Gorogoa: Un juego de desafíos mentales con una nueva narrativa visual creada con ilustraciones a mano de finos detalles. El juego, creado con ilustraciones de artista Jason Roberts, entrega una distinguida mecánica que hace del juego un rompecabezas único.

--- Lo mejor de los independientes ---

Por último, Google Play dedicó un espacio para destacar los desarrollos de estudios independientes con una selección de títulos "con éxitos convincentes y artísticos de que capturaron nuestra imaginación".

• Cube Escape: Paradox: Un juego del universo Rusty Lake, mismo nombre del estudio creador, en el que se viven intrincados misterios. El décimo episodio de Cube Escape propone un recorrido en los pasos del detective Dale Vandermeer quien no recuerda nada de su pasado.



• Alto's Odyssey: Un juego de habilidad en el que los usuarios podrán lograr combos mientras exploran templos, paisajes diversos y efectos climáticos en el que Alto y sus amigos realizan un emocionante viaje de 'sandboarding' para revelar los secretos en el desierto.



Evoland 2: Una aventura de más de 20 horas en la que los usuarios pasarán por diversas referencias a otros modelos de juego, desde minijuegos de rol en 2D y juegos de lucha en 3D hasta estilos de 'shooter' y juegos de cartas. El recorrido por los distintos modos se basa en una historia a través del tiempo en la que los usuarios descubren diferentes estilos de arte y tecnología de videojuegos.

El Tiempo/GDA

