Estos son los mejores videojuegos de "Dragon Ball" para móviles

Hoy en día los móviles no solo sirven para hacer llamadas y entrar a internet, miles de variadas aplicaciones hacen de nuestros equipos verdaderos instrumentos de trabaja y diversión. Esta última función la cumplen muy bien. Cada vez más, los teléfonos inteligentes se posicionan como una plataforma para videojuegos muy efectiva.

Si quieres incursionar en el mundo de los juegos para móviles, o si ya llevas buen tiempo disfrutando de estos desde tu Smartphone, y además eres un seguidor del popular anime “Dragon Ball”, te presentamos seis alternativas que seguro te mantendrán entretenido por horas.

Dragon Ball Z Bucchigiri Match

Se trata del nuevo juego de Bandai Namco que llegará los smartphones en el transcurso de este año. En el trailer se pueden apreciar momentos épicos de la serie, como la muerte de Krilin a manos de Freezero o la transformación de Goku a Super Sayajin en la pelea con el mismo villano.

Por el momento todavía no conocemos cómo será el sistema de juego, tan solo tenemos el logo, el título y las imágenes en movimiento del tráiler.

Dragon Ball Saikyo no Senshi

También conocido como Dragon Ball Z Strongest Warrior, es el nuevo RPG en 3D de la franquicia. Este título ofrecerá combates de 2vs2 o 5vs5, así como la posibilidad de explorar los entornos más míticos de la serie.

Super Saiyan Goku Dragon

Es un juego de peleas 2D para Android, con una mecánica de juego bastante simple y sencilla pero una inmensa lista de personajes para elegir.

Aunque al no tratarse de una entrega oficial, también incluye luchadores que no son de la serie. No obstante, lo verdaderamente interesante es que cada vez presentan nuevos combatientes. Así, podemos encontrar a Goku Black o Goku Ultra Instinto.

Battle of Super Saiyan 2

Este videojuego tampoco es oficial. Con gráfica 2D el objetivo es avanzar a lo largo de distintos niveles, derrotando oleadas de enemigos mientras buscamos las Esferas del Dragón.

Dragon Ball Tap Battle

Aquí podremos librar enfrentamientos espectaculares en los que tendremos que participar presionando los botones que se muestran en pantalla, mezclando buen ritmo y reflejos.

Dragon Ball Z Dokkan Battle

Un título de estrategia con toques de puzle. En la parte inferior de la pantalla está nuestro personaje y en la superior el enemigo. Justo entre el enemigo y nosotros hay unas esferas de colores. Hemos de tocar alguna de las esferas más próximas a nosotros, teniendo en cuenta que si hay otras esferas del mismo color a continuación, nuestro golpe será más efectivo.



Más noticias de Tecnología en...