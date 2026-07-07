Sony ha precisado que, pese a poner fin al lanzamiento de nuevos videojuegos de PlayStation en formato físico a partir de enero de 2028, continuará produciendo discos de títulos ya publicados antes de esa fecha para los desarrolladores y editores que los soliciten, aunque con cambios en la capacidad de producción.

La compañía anunció el fin de los juegos físicos para consolas PlayStation la pasada semana, cuando compartió que, a partir de enero del año 2028, los videojuegos pasarán a lanzarse exclusivamente en formato digital.

En ese momento, Sony ya detalló que la decisión de interrumpir la producción de discos físicos solo afectaría a los videojuegos nuevos. Por tanto, aseguró que los juegos lanzados antes de 2028 seguirán estando disponibles en el formato de disco.

La empresa de videojuegos ha aclarado ahora que seguirá produciendo discos físicos para los desarrolladores y editores que lo soliciten, siempre que sean títulos lanzados para PlayStation antes de la citada fecha.

Así lo ha compartido a través de un mensaje enviado de forma privada a los estudios de videojuegos, al que ha tenido acceso Game File, donde se detalla que “aún podrán realizar pedidos adicionales de los juegos en disco de PlayStation ya existentes”.

A pesar de asegurar que seguirá produciendo discos, Sony ha advertido que el proceso de pedidos será distinto, ya que sus capacidades de producción no serán las mismas que actualmente. No obstante, no ha especificado cómo afectarán estos cambios a las desarrolladoras y a los jugadores.

Cabe mencionar que, según compartió recientemente el medio austriaco ORF Salzburg, Sony ya está trabajando para reconvertir su fábrica de discos europea para PlayStation, ubicada en Thalgau (Salzburgo, Austria), en una fábrica de microlentes ópticas.

Además de todo ello, para los títulos que se publiquen a partir de enero de 2028, Sony también ha recordado que los estudios podrán lanzar sus nuevos videojuegos en tiendas físicas utilizando códigos digitales.