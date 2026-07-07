Sony anunció la semana pasada que dejará de fabricar discos para sus nuevos videojuegos, pero ahora hace una precisión. (Foto: AFP)
Sony anunció la semana pasada que dejará de fabricar discos para sus nuevos videojuegos, pero ahora hace una precisión. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Sony ha precisado que, pese a poner fin al lanzamiento de nuevos videojuegos de PlayStation en formato físico a partir de enero de 2028, continuará produciendo discos de títulos ya publicados antes de esa fecha para los desarrolladores y editores que los soliciten, aunque con cambios en la capacidad de producción.

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