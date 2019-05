Sony crea PlayStation Productions, división especial para llevar sus videojuegos al cine y televisión

Sony, creadora de PlayStation, ingresará a la industria cinematográfica gracias a su división PlayStation Productions, con la que podrá crear películas o series basadas en las historias originales de la casa japonesa como God of War, Horizon Zero Dawn o The Last of Us.

La división estará dirigida por Asad Qizilbash y supervisada por Shawn Layden, presidente de Sony Interactive. PlayStation Productions estará enfocada en la adaptación de las propiedades intelectuales que posee Sony para TV o cine.

El anuncio se dio a través de una entrevista que brindó Shawn Layden y Asad Qizilbash al medio The Hollywood Reporter. En ella, el mandamás de Sony comentó: "Tenemos 25 años de experiencia en desarrollo de juegos y eso ha creado 25 años de grandes juegos, franquicias e historias. Sentimos que es un buen momento para poner la vista sobre estas oportunidades multimedia en streaming, televisión o cine para darle vida a nuestros mundos en otro espectro".

Qizilbash comenta que desde Sony "han sentido que el mejor enfoque era desarrollar y producir por nosotros mismos" todo el material cinematográfico. Ya que ellos "están más familiarizados con la obra" y "también porque sabemos qué es lo que le gusta a la comunidad de PlayStation".

Sony cuenta con más de 100 propiedades intelectuales originales, teniendo una fuerte presencia en géneros como acción, ciencia ficción o misterio. Asimismo, la producción cinematográfica de PlayStation Productions estará asociada con la empresa hermana Sony Pictures, para asuntos relacionados a la distribución. La nueva división no se verá presionada por estrenar una cierta cantidad de películas por año, asegura Layden.

Qizilbash afirma que en los últimos dos años Sony ha estado evaluando e investigando cómo funciona realmente la industria; conversando con Kevin Faige, responsable del Universo cinematográfico de Marvel, y con Lorenzo di Bonaventura, productor de las películas de Transformers.

"Observamos lo que Marvel ha hecho al tomar el mundo de los cómics y convertirlo en la propiedad más grande en el mundo del cine", afirma Layden en la entrevista. "Sería excesivo decir que estamos siguiendo sus pasos, pero definitivamente nos hemos inspirado en ello".

Para Layden, el verdadero desafío en las adaptaciones de videojuegos es saber cómo transformar 80 horas de juego en una película. "Eso no se puede. Lo que haces es tomar el espíritu del videojuego y escribir desde allí específicamente para el público del cine. No intentes volver a contar el mismo juego en una película", menciona.

Finalmente, Qizilbash afirma que "la trama del juego determinará el formato que se utilice" y que quieren llevar las historias originales al medio que más las respete. Por lo que podríamos ver en un futuro películas o series de alguna franquicia como The Last of Us o Crash Bandicoot.

A su vez, Layden hace un hincapié en que la calidad de los productos audiovisuales que produzcan serán la "clave" de todo. "Tiene que levantarse como una gran película o programa de televisión. Ese es realmente el único estándar con el que lo mediríamos. En ese formato, ¿será el mejor en su clase?", apunta.

