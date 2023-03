La batalla legal entre Microsoft y Sony debido a que el primero quiere comprar Activision Blizzard aún no ha terminado. Ahora, Sony ha expresado su preocupación de que Microsoft tome estrategias de sabotaje hacia las versiones de PlayStation del popular juego Call of Duty.

Sony ha presentado nuevos documentos ante la Competition and Markets Authority (Autoridad de Mercado y Competencia, CMA) de Reino Unido, en los cuales describe las formas en las que Microsoft sabotearía Call of Duty para PlayStation. Este sabotaje incluye que suban el precio del juego para hacer más atractivo Xbox Game Pass o comprometer de froma adrede la calidad y performance de CoD en PlayStation.

“Microsoft podría lanzar una versión de Call of Duty para PlayStation en la que los errores (bugs) y fallas surjan solo en el nivel final del juego o después de actualizaciones posteriores. Incluso si tales degradaciones pudieran detectarse rápidamente, cualquier remedio probablemente llegaría demasiado tarde, momento en el cual la comunidad de jugadores habría perdido la confianza en PlayStation como lugar de referencia para jugar Call of Duty”, escribe Sony en los documentos.

“De hecho, como lo atestigua Modern Warfare II , Call of Duty se compra con mayor frecuencia en las primeras semanas de su lanzamiento. Si se supiera que el rendimiento del juego en PlayStation fue peor que en Xbox, los jugadores de Call of Duty podrían decidir cambiarse a Xbox, por temor a jugar su juego favorito en un lugar de segunda clase o menos competitivo”, continúan.

La disputa entre Microsoft y Sony por la compra de Activision Blizzard continúa. / AFP

Además de la suba de precios y las versiones con fallas para PlayStation, Sony también acusa a Microsoft de poder sabotear el modo multijugador en PS y, en cambio, favorecerlo para Xbox.

Otra de las preocupaciones es que no se les permita incluir juegos de CoD en el servicio de PlayStation Plus. Por otro lado, Microsoft ha dicho anteriormente que sí serían elegibles tanto para PS Plus como para Xbox Game Pass “al mismo tiempo y por la misma duración”.

Todavía quedan autoridades que aprueben la compra de Activision Blizzard por US$69.000 millones. Sin embargo, se sabe que Microsoft le ha prometido a otro gigante de los videojuegos, Nintendo, que CoD estará disponible en la plataforma por 10 años. Dicho acuerdo también se lo ha propuesto a Sony, pero este último aún no ha accedido al trato.

En tanto, mientras la CMA aún no da su visto bueno a la compra, tal parece que la Unión Europea sí lo hará, así como la FTC (Estados Unidos).