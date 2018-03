Sony pagará US$ 65 a quienes compraron el primer PlayStation 3

Hace unos años, Sony buscó un acuerdo de US$ 3,75 millones para salir librado de una demanda colectiva hecha por usuarios de la primera versión de la consola PlayStation 3. Gracias a ello, varios dueños del modelo original podrán recibir hasta US$ 65 de la empresa si cumplen con algunos requisitos, aunque solo los usuarios de Estados Unidos saldrán beneficiados.

Una de las razones por las que algunas personas adquirieron el PS3 fue por la característica OtherOS, una opción que permitía hacer una partición en el disco duro de la consola para instalar alguna distribución del sistema operativo Linux. En el año 2010, Sony la retiró diciendo que era necesario por motivos de seguridad.

PlayStation 3: Segunda versión de la consola. (Foto: Sony)

Esta decisión no fue del gusto de muchos usuarios, quienes pusieron una demanda colectiva a Sony, acusándolo de crear publicidad engañosa. Así fue como la empresa propuso el acuerdo para no seguir con este inconveniente.

¿Cómo exigir la compensación?

Primero es necesario haber comprado la PlayStation en un distribuidor oficial de los Estados Unidos. Además, se debe comprobar que el usuario usaba o conocía las funciones OtherOS y que entrega información como el número de serie de la PS3 o el nombre de usuario que usó en esa consola. En este enlace puedes conocer más información

DATO

De los US$ 3,75 millones de dólares, US$ 3.500 serán destinados a los cinco organizadores de la demanda colectiva; US$ 400.000 para los abogados y el resto se repartirá entre los afectados.