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Sony anunció el incremento de sus consolas de Play Station 5. (Foto: AFP)
Sony anunció el incremento de sus consolas de Play Station 5. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

PlayStation es una de las consolas más populares en el mundo gamer, pero pronto sufrirá un cambio económico: Sony anunció el incremento del costo de sus consolas, y a nivel mundial, aunque puede variar según el territorio.

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