PlayStation es una de las consolas más populares en el mundo gamer, pero pronto sufrirá un cambio económico: Sony anunció el incremento del costo de sus consolas, y a nivel mundial, aunque puede variar según el territorio.

El incremento incluye a las consolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal. Según la agencia de noticias EuropaPress, en el caso de Europa el costo ronda los 100 euros, es decir, alrededor de 400 soles al cambio para Perú.

Este anuncio lo dio la compañía en su blog y responde a las “continuas presiones” del panorama económico mundial

“Tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo”, señaló la firma japonesa.

Por lo que se conoce, este incremento entrará en vigor a partir del próximo 2 de abril, y varían en función del territorio.

En el caso peruano, y según se aprecia en la página web de Sony, la consola PlayStation 5 Pro se encuentra en S/3.999. Con este incremento podría acercarse a los 5 mil soles, sin contar otros costos adicionales o el tipo de oferta. En otras plataformas digitales se puede encontrar el PlayStation 5 básico en unos S/2.500, lo que variará desde el 2 de abril.

Señala EuropaPress que esta no es la primera vez que Sony hace un incremento en sus consolas de última generación. En abril del año pasado se hizo un aumento de unos 50 euros (alrededor de 200 soles). En parte, se debería a la crisis de escasez de memoria y almacenamiento.

Para Estados Unidos, la edición estándar de la PS5 ascenderá a los 649,99 dólares; la versión digital pasará a costar 599,99 dólares; y la PS5 Pro subirá hasta los 899,99 dólares. Un caso especial es la versión Pro, en la que el aumento equivale a 150 dólares a diferencia de los 100 dólares de los otros modelos.