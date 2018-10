Spiderman nació para convertirse en el salvador de Marvel Comics en la década de los 60. El Hombre Araña hizo su primera aparición en el número 15 de Amazing Fantasy el 10 de agosto de 1962. Los creadores fueron Stan Lee y Steve Ditko.



Las aventuras del adolescente Peter Benjamin Parker cautivaron a millones de norteamericanos, que se identificaron con la atormentada vida del estudiante de secundaria. Spiderman se convirtió en un símbolo para miles de estudiantes en los Estados Unidos porque fue uno de los personajes "más humanos" en el mundo de las historietas.

Spiderman es una de de esas franquicias exitosas que viene marcando a generaciones en todo el planeta. Como todo producto rentable, el trepamuros de New York tuvo un primer videojuego que salió a la luz en 1982 para la consola Atari 2600 de la mano de la empresa Parker Brothers.

Las décadas pasaron y Spiderman "saltó" en cada nueva consola de videojuegos que iba apareciendo. Hace poco se estrenó el nuevo juego de Spidey para PlayStation 4 y fue un boom en todo el mundo.

La edición coleccionista del juego se agotó en minutos en Estados Unidos. PlayStation mostró el gran cariño que le tiene al arácnido y también lanzó una edición especial de su consola con motivos del personaje.

La fama de Spiderman viene creciendo día a día y más con el anuncio de la nueva película animada "Spiderman: into the spider verse" y las filtraciones de "Spiderman, Far From Home".

Edición coleccionista de PlayStation, con motivos de Spiderman, que fue lanzada en Perú. (Foto: Luis Carnero) Edición coleccionista de PlayStation, con motivos de Spiderman, que fue lanzada en Perú. (Foto: Luis Carnero)

El siguiente es un recuento de los mejores videojuegos que tuvieron como protagonista a Spiderman y sus enemigos más emblemáticos del universo de Marvel.

1. Spiderman para Atari 2600



El primer videojuego relacionado con Spiderman nació en 1982. La trama era bastante sencilla. El Hombre Araña treparía edificios para poder capturar al temible Duende Verde. Spidey podía hacer uso de telaraña limitada para poder pasar de nivel más fácilmente.



2. Spiderman: Web of shadowns



Este videojuego fue lanzado el 21 de octubre de 2008 para las consolas Xbox 360, PS3, Wii y PC. Un simbionte invade New York y comienza a parasitar a sus ciudadanos. Spiderman tendrá que lucha contra él para volver todo a la normalidad.

3. Spiderman: Shattered Dimensions



Fue en el 2010 que este videojuego salió a la luz y estuvo disponible para Xbox 360, PS3, Wii y PC. Este es el primer juego donde se puede escoger entre cuatro versiones de Spiderman distintas. El enemigo de turno será Mysterio.

4. Spiderman



El año 2000 comenzó con el videojuego Spiderman que marcó la transición al mundo del 3D para los juegos. El juego estuvo disponible para PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast y PC.



Este juego es considerado de culto por las distintas referencias que hace a los cómics. También cuenta con la participación de los actores de la serie animada y algunas narraciones de Stan Lee.

3. Ultimate Spideman



El juego salió al mercado en 2005 y se encontraba disponible para Xbox, PlayStation 2, GameCube y PC. El videojuego mostró grandes avances gráficos y muchas referencias a los cómics. El jugador puede alternar entre Spiderman y Venom.

2. Spiderman 2



Disponible para Xbox, PlayStation 2, GameCube y PC. El juego de video marcó a toda una generación con sus escenarios de mundo abierto y gran sonido. Detener asaltos, ayudar policías y hasta llevar heridos al hospital son algunos de las misiones que se presentan para Spiderman.

1. Spiderman (PlayStation 4)



El 7 de setiembre de 2018 fue el mes elegido para el retorno de Spiderman a los videojuegos de la mano de Insomniac Games. El juego es considerado uno de los mejores de este año. Mr. Negativo, Electro, el Buitre, Rhino y el Escorpión son algunos enemigos a los que tendrá que enfrentar el Hombre Araña.