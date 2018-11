Tras el éxito que tuvo en 2017 la remasterización de Crash Bandicoot con "N.Sane Trilogy", juego que reunía las tres primeras entregas del marsupial, ahora le toca el turno al dragón Spyro, que llega con sus tres juegos más conocidos.

Con "Spyro Reignited Trilogy", Activision vuelve apostar por la fórmula de la nostalgia. Esta vez nos ofrece la oportunidad de revivir los mejores momentos que hayamos podido tener con querido dragón.

La fórmula de "Spyro Reignited Trilogy" no es muy arriesgada pero sí muy notoria. Los cambios en las plataformas del juego lo han hecho muy hermoso. Además, los fondos de pantalla le han dado una tonalidad y una pintura completamente agradable para todas las personas que soñamos con ver al dragón en su máximo esplendor.

El 'remake' también ha hecho algo excelente con las animaciones. En la primera consola de PlayStation, Spyro tenía algunas animaciones que eran muy toscas o duras. Ahora son mucho más fluidas y agradables.



El tráiler de "Spyro Reignited Trilogy":

--- Historia ---

Corría el año 1998 y la consola PlayStation 1 estaba en el foco de la atención de los gamers, quienes tenían como mascota principal a Crash Bandicoot. En ese contexto nació Spyro en un videojuego de Insomniac Games, que buscaba divertir tanto a grandes y chicos.

Spyro debía liberar a sus amigos de la maldición de Gnasty Gnorc, quién los había convertido en estatuas de cristal. Para acceder a cada mundo, tenías que ganar cierto número de cristales y atravesar los portales que te llevarían entre los mundos del juego.

Con el éxito de la primera entrega, calificada con 9,5 puntos sobre 10 por páginas como IGN, llegaron "Spyro 2: Ripto's Rage!" y "Spyro 3: The Year of the Dragon", con las que se cerraría la saga que ahora vemos de vuelta en la cuarta generación de consolas.

--- Gráficos ----

Con respecto al tema gráfico, tenemos que contarte algo muy bueno y es que la prueba del videojuego lo hicimos en una consola PlayStation Pro y nos corrió con gráficos a 1440p sin problema alguno, manteniendo así lo mismo que vimos en el tráiler sin ningún bajón o ralentización repentino.

Los desarrolladores de Activision contrataron a Nicholas Kole, quien quien tiene años trabajando en el diseño de personajes de videojuegos, para crear al Spyro de PS4.

La digitalización del personaje y su adaptación a las nuevas consolas fue realizado por Toys for Bob. Es de resaltar los modelos de los dragones y de los enemigos de Spyro, así como la capacidad para diseñar paisajes con temporales que te podrían dejar mirando junto con tu dragón tanto un hermoso sunset como una noche de luna llena.

--- Jugabilidad ---

La jugabilidad ha tenido un cambio positivo muy notorio. Si jugaste las primeras entregas de Spyro, sabrás que solo podías moverte usando las flechas, lo que complicaba a algunos jugadores. Ahora, podrás usar el joystick analógico para recorrer los mundos.

Así es como se ve Spyro para la consola PS4 Pro a 1440p. | Activision Activision

La banda sonora también fue mejora. Ahora la tenemos en alta calidad y con un toque moderno, pero si eres de esas personas que gustan de jugar con la música antigua, el juego tiene una opción para colocar las canciones que sonaban en el PSX solo que en HQ.

--- Conclusiones ----

Spyro es un juego al que le tienes que tener paciencia para acostumbrarte a los controles. Si ahora es un poco complicado manejar el embiste junto con el movimiento de cámaras, imagínate lo que era hace tiempo cuando recién salió, así que como te acabamos de decir, tienes que tenerle cierto aguante para empezar a disfrutarlo.



LO BUENO: Con Spyro no hay pierde si tienes ganas de divertirte y pasar un buen momento. Las plataformas se mantienen exactamente iguales a como hace 20 años y hay cosas que jamás olvidaremos como lanzar fuego o embestir ovejas y enemigos. Por otra parte, afirmamos que es un 'remake' muy bien hecho porque a pesar de alterar algunas cosas, mantiene todavía esa aura que te hace sentir su identidad tan jugable y divertida como hace dos décadas.



LO MALO: Spyro puede volverse muy repetitivo, ya que tienes que ir por los mismos mundos y, en muchas ocasiones, los cristales aparecen en los mismos lugares.



DATO

►El videojuego Spyro Reignited Trilogy salió a la venta en el mes de noviembre de 2018 a un precio de S/. 169,90.

(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)



Síguenos en Twitter: