“Star Wars Outlaws” ya tiene fecha de salida y solo queda esperar hasta el 30 de agosto para experimentar el autodenominado primer juego de mundo abierto ambientado en el universo creado por George Lucas.

Como una de las saga de ciencia ficción más populares de todos los tiempos, “Star Wars” tiene también una larga historia en el mundo de los videojuegos, casi tan larga como toda la saga. Y es que en 1978 - un año después de “Episodio IV” - Apple Computer lanzó un simulador de combate espacial para su computadora Apple II basado en la opereta espacial. 20th Century Fox les negó la licencia para publicar el juego, aunque no detuvo en años posteriores la avalancha de videojuegos de “Star Wars” que comenzó con “The Empire Strikes Back” (1982) para el Atari 2600 y el Intellivision.

Desde entonces hemos tenido juegos de “Star Wars”. Algunos malos, algunos buenos y solo uno, salido de Japón, donde Darth Vader se transforma inexplicablemente en un escorpión gigante. Aquí ponemos una selección, sin orden particular y buscando un poco de variedad, de algunos de los juegos que valen la pena - y están disponibles - para revisitar en el casi medio siglo de existencia de la franquicia.

Star Wars Dark Forces (1995)

"Star Wars: Dark Forces" tuvo una remasterización este año. / LucasArts

En 1993 “Doom” inició la obsesión por los videojuegos de disparos en primera persona (FPS por sus siglas en inglés) que se mantiene hasta la actualidad. La franquicia “Star Wars”, que muy bien sabe apegarse a lo que es popular en el momento, lanzó en 1995 su propia versión titulada “Star Wars Dark Forces”, poniéndonos en el rol del mercenario Kyle Katarn y su lucha contra el Imperio Galáctico en nombre de la Rebelión.

Con gráficos bastante decentes para la época, un espectacular diseño de niveles y la revolucionaria habilidad de mover tu cámara verticalmente, el éxito de “Dark Forces” llevó a que pronto tuviera sus secuelas que continúan la historia de Katarn y su inducción a la orden de los Jedi, una saga más que recomendables para los que tengan ganas de unos juegos retro.

Su popularidad llevó también a que el juego sea remasterizado a inicios de este año, una actualización que fue muy bien recibida por los fans de la franquicia, aunque la original también está disponible. Lo mejor, como es un juego antiguo, es más que probable que tu PC tenga la capacidad de correr el programa.

“Star Wars Dark Forces” (la original y la remasterizada) y sus secuelas - “Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II” (1997), “Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast” (2002) y “Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy” (2003) - están disponibles tanto en Steam como en GoG.

Star Wars: TIE Fighter (1994)

"Star Wars TIE Fighters" es uno de los mejores simuladores de combate espacial en la historia de los videojuegos.

El combate espacial ha estado en el ADN de Star Wars desde la primera película, hecho que se ha visto también traducido en los numerosos videojuegos de la franquicia que te permiten cumplir la fantasía de destruir la Estrella de la Muerte con un torpedo de protones. Y si bien el juego antes mencionado de Apple II es el primero en incursionar en este espacio de la franquicia, “TIE Fighter” - junto a su contraparte “X-Wing”- fueron los primeros en los que el combate se empezó a sentir algo más realista.

“TIE Fighter”, lanzado para PC en 1994, es considerado legendario no solo por lo anteriormente mencionado, sino también por darte la oportunidad de ser uno de los primeros juegos en ponerte en el rol de un soldado del Imperio Galáctico, con una historia que te involucra en intrigas entre sesiones de dispararle a rebeldes.

Ahora, sí los gráficos son demasiado retro para tí, también hay otros buenos juegos de naves ambientados en el universo de “Star Wars” que puedes probar ahora. El único otro juego de este tipo que se le compara a “TIE Fighters” en reputación es “Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II” (2001), pero desafortunadamente el juego está recluido al Nintendo GameCube, así que buena suerte consiguiendo una copia para jugar ahora. Damos como alternativa a “Star Wars: Squadrons” (2020), un juego más moderno por Motive Studio (“Dead Space”) que logra capturar parte de la esencia que hicieron los anteriores títulos y - la franquicia - tan memorables.

“TIE Fighter”, “X-Wing”, “X-Wing vs. TIE Fighter” y “X-Wing Alliance” están disponibles tanto en Steam y GoG. “Star Wars Squadrons” también puede ser encontrado en PC (Steam, EA Play), Xbox One, Xbox Series X/S y PlayStation 4.

Star Wars: Empire at War (2006)

Star Wars se unió a la fiebre de los RTS con "Empires at Wars" en 2006.

“Command & Conquer”, “Star Craft” y “Age of Empires” dominaban el mercado de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS por sus siglas en inglés) cuando LucasArts y Petroglyph Games soltaron su propia versión ambientada en el universo de Star Wars.

Titulado “Star Wars: Empire at War”, el juego mezcla las ya conocidas batallas entre tropas con el combate espacial, dándole variedad entre nivel y nivel. Además, “Empire at War” sirve como una especie de precuela a “Episodio IV”, dividida en dos campañas desde los bandos Rebeldes y del Imperio Galáctico, permitiéndote jugar como icónicos personajes como Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker y Boba Fett.

Tanto Steam como GoG ofrecen la “Star Wars: Empire at War” en su versión Gold Pack, la cual incluye la expansión “Forces of Corruption”, la cual te permite controlar el submundo de la galaxia, elemento criminal que también se explorará en el “Star Wars: Outlaws”.

Star Wars Battlefront 2 (Classic) - 2005

"Star Wars Battlefront II" (2005) tuvo uno de los mejores modos multijugador de su época.

Si “Empire at War” te daba la experiencia de ser un comandante, “Star Wars Battlefront” y su secuela te permitían sentirte como un simple engranaje de la maquinaria bélica, tomando parte en algunas de las batallas más icónicas de la trilogía original y las secuelas.

El juego cuenta de una campaña que te pone como uno de los miembros de la Legión 501, comandada por el mismísimo Darth Vader. Pero el aspecto más recordado del juego es su excelente multiplayer, tan bueno que sigue teniendo sus adeptos 20 años después, según algunos datos de Steam.

Cabe señalar que el juego ha tenido recientemente una versión remasterizada, pero su recepción ha sido más fría que Hoth -y sin Tauntauns a la vista para abrir como un saco de dormir y protegerse del clima-, por lo que NO recomendamos adquirir la versión titulada “STAR WARS™: Battlefront Classic Collection”, sino comprar la que tiene como nombre “STAR WARS™ Battlefront II” (Classic, 2005), disponible en Steam y GoG.

Fuera de esto, si lo que deseas es jugar un FPS moderno ambientado en esta saga, también es recomendable el “Star Wars Battlefront II” que DICE (creadores de “Battlefield”) lanzó en 2017. El juego, a pesar de un lanzamiento lejos de óptimo, ahora se encuentra en un mejor estado y un modesto grupo de fans que todavía lo juegan. Y, en lo que puede ser un positivo o negativo dependiendo que tipo de fan eres, el más reciente juego también incluye batallas y personajes de la nueva trilogía como Rey y Kylo Ren.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2022)

Aunque suene sorprendente, Lego tiene una de las mejores recopilaciones de las tres trilogías originales con "Lego Star Wars: The Skywalker Saga".

Es curioso, pero una de las mejores formas de experimentar “Star Wars” es a través de bloques armables. “Lego Star Wars: The Skywalker Saga” es un juego de aventura que recrea con cariño, respeto y, en más de una ocasión, humor, los nueve filmes que conforman la completa historia de la familia Skywalker, envuelto todo en un paquete que puede ser disfrutado por grandes y chicos.

Mejor aún, el juego puede ser disfrutado en modo cooperativo de modo local (en el mismo sistema), por lo que puede ser una excelente manera de pasar el rato con un ser querido o introducir a un pequeño a la franquicia.

El juego está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, y Xbox Series X/S.

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) y Survivor (2023)

"Jedi: Fallen Order" inició una nueva trilogía protagonizada por Cal Kestis.

Pocos juegos me han impresionado tanto como la franquicia “Star Wars Jedi” de Respawn Entertainment (creadores de “Titanfall” y “Apex Legend”) con su combinación de exploración, mecánicas de pelea a lo “Sekiro” - donde los reflejos y la memorización de patrones son cruciales - e intrigante historia.

Ambientada en los años del cenit del Imperio Galáctico, “Star Wars Jedi” sigue la historia del padawan Cal Kestis (interpretado por Cameron Monaghan), un sobreviviente de la Orden 66 que vive escapando del brutal aparato de represión del Imperio Galáctico. Hallado por los Inquisidores, Kestis se involucrará en la búsqueda por un holocrón que guarda la información de todos los niños con potencial en la Fuerza, datos que podrían revivir la caída orden de los Jedi o entregar al Imperio una nueva herramienta para dominar la galaxia.

Tanto “Fallen Order” como su secuela “Survivor” logran tocar los elementos que hacen tan especial a “Star Wars”. No solo la sensación de aventura o la exploración de lugares exóticos y especies alienígenas interesantes, sino también la lucha entre el bien y el mal, la tentación del lado Oscuro de la Fuerza, los complicados mecanismos del duelo y cómo solo la perseverancia pueden llevar a un cambio duradero en la galaxia. O, como dice la jedi Cere Junda: “Siempre tendremos que luchar, pero esa es la prueba. Es la elección de seguir luchando lo que nos hace ser quienes somos.”

“Star Wars Jedi: Fallen Order” y “Survivor” están disponibles para Windows, PlayStation y Xbox.

The Old Republic (2011)

"The Old Republic" es un MMO ambientado 4 mil años antes de la trilogía original de Star Wars.

Si hablamos de MMO de esta franquicia, probablemente la mayoría mencionará a “Star Wars Galaxies”. Desafortunadamente ese juego cerró sus puertas en 2011, por lo que queda es un también bastante buen juego titulado “Star Wars: The Old Republic”.

Creado por Bioware (“Baldur’s Gate”, “Mass Effect”), el juego nos lleva a miles de años antes del contexto de las películas, cuando la República Galáctica se enfrentaba al poderoso Imperio Sith, permitiendo a los jugadores elegir hacer sus personajes de ambos bandos. A diferencia de muchos de los otros MMO de la época, “The Old Republic” se enfoca en contar su historia, con cada una de las clases - desde soldado a guerrero Jedi e inquisidor de los Sith- presentando una compleja narrativa llena de sus propios acompañantes, enemigos y decisiones importantes.

El título está disponible para PC y puede ser jugado gratuitamente, aunque de una manera algo restringida, y cuenta con opciones premium para aquellos a los que no les importe insertar un poco de dinero en la alcancía de EA.

Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

"Star Wars: Knights of the Old Republic" es uno de los mejores RPG de todos los tiempos.

Pocos juegos han tenido el impacto en la industria que tuvo “Star Wars: Knights of the Old Republic”, juego que no solo popularizó la era de la Vieja República - 4 mil años antes que la trilogía original -, sino también que elevó a Bioware al tope del panteón de los RPG.

Hablar de la historia, si tienes la suerte de todavía no haberla experimentado, puede malograr la experiencia, pero podemos decir sigue una guerra entre la República Galáctica y el Imperio Sith establecido por dos ex caballeros Jedi Malak y Revan, el último de los cuales desapareció tras ser emboscado por los Jedi.

El personaje principal es un soldado de la República que tras un ataque de los Sith se ve involucrado en un plot para encontrar la fuente de las armadas de Darth Malak y salvar la galaxia.

Como muchos de los RPG de la época, “Knights of the Old Republic” utiliza un sistema de combate por turnos de manera similar a Dungeons & Dragons como el utilizado en “Baldur’s Gate” y “Neverwinter Nights”, aunque sazonado con elementos de “Star Wars” como pistolas láser (blasters), espadas regulares y hasta ‘lightsabers’. Los personajes también tienen distintas habilidades, incluyendo algunas de la Fuerza para aquellos que son Jedis.

El juego fue tan exitoso que tuvo su secuela un año después titulada “Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords”, esta vez por Obsidian Entertainment. El poco tiempo de desarrollo llevó a que el juego esté menos pulido que su predecesor, pero igual es una de las más interesantes historias del universo de Star Wars. Actualmente se pueden encontrar parches hechos por fans que hacen la experiencia más soportable.

A 20 años de su salida, “Star Wars: Knights of the Old Republic” sigue siendo el juego bandera de la franquicia. Eso lo muestra también un reciente intento de hacer un remake, proyecto una vez exclusivo para PlayStation que actualmente parece estar paralizado. Pero por el momento todavía podemos probar el original, disponible en Windows, Nintendo Switch, así como en los móviles de Android y Apple.