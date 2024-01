PlayStation ha confirmado que este miércoles 31 de enero se llevará a cabo el primer State of Play del año. En este evento virtual se presentarán las próximas novedades en videojuegos para la PS5.

La compañía japonesa reveló que el State of Play mostrará avances en más de 15 videojuegos, siendo Rise of the Ronin, Stellar Blade y Death Stranding 2 algunos de ellos.

Cuándo y a qué hora es el State of Play 2024

Perú: a las 16:00 horas

Argentina: a las 18:00 horas

Bolivia: a 17:00 las horas

Brasil: a las 20:00 horas

Chile: a las 18:00 horas

Colombia: a las 16:00 horas

Costa Rica: a las 15:00 horas

Cuba: a las 17:00 horas

Ecuador: a las 16:00 horas

El Salvador: a las 15:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 17:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 14:00 horas

Guatemala: a las 15:00 horas

Honduras: a las 15:00 horas

México: a las 16:00 horas

Nicaragua: a las 15:00 horas

Panamá: a las 16:00 horas

Paraguay: a las 17:00 horas

Puerto Rico: a las 17:00 horas

República Dominicana: a las 17:00 horas

Uruguay: a las 18:00 horas

Venezuela: a las 17:00 horas

Cómo ver el State of Play del 31 de enero de 2024

El evento puede seguirse a través de los canales oficiales de PlayStation en Youtube.