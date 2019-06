Steam | Las mejores ofertas de la plataforma de videojuegos para PC

Como cada año, Steam, una de las plataformas de videojuegos para PC más importantes de la industria, inaugura sus rebajas de temporada de verano (debido a que la empresa se ubica en el hemisferio norte). En esta ocasión, encontraremos diversas ofertas con descuentos de hasta 85% sobre sus precios originales.

Las rebajas de verano, asimismo, empezaron el martes 25 de junio y se extenderán hasta el 9 de julio. Dos semanas para que todos los usuarios puedan aprovechar de grandes promociones como el Assassin's Creed Odyssey a mitad de precio o Devil May Cry 5 con 34% de descuento.

[Steam ya permite jugar títulos en dispositivos iOS | FOTOS]



A su vez, las ofertas de juegos no son las únicas novedades por parte de Steam. También se hizo oficial el Steam Grand Prix, el cual inició el 25 de junio y finalizará el 7 de julio. Participar en este evento nos permitirá acceder a descuentos especiales, fondos de perfil o insignias.

¿Cómo se participa? A través de las compras que realicemos durante las rebajas de verano. Cada S/. 1 que invirtamos en un juego se convertirá en 57 puntos de capacidad. Asimismo, existirán misiones que nos otorgarán las recompensas de puntos.

Te recordamos que en la red existen otras tiendas virtuales como Epic Games Store, GameStop PC, Amazon, UPlay, Origin, etc. Por lo que es una buena opción comparar precios. Si estás interesado en hacer lo último que te mencionamos te dejamos una página que se encarga de hacerlo, se llama Is There Any Deal y te servirá para ver el precio en otras plataformas.

Otro elemento que debes tomar en cuenta es revisar el precio histórico del videojuego que quieras comprar. Ello lo puedes confirmar a través de diferentes páginas como SteamDB Sales, esta información te permitirá comparar los costes en otras temporadas.

Sin más que agregar, te resumimos las ofertas de la temporada de rebajas de Steam:

Las ofertas destacadas de Steam

Juegos de acción

Diferentes géneros

Videojuegos de rol

Títulos Indies imperdibles

Juegos de estrategia rebajados

Las promociones que te estamos mostrando solo estarán disponibles en Steam hasta el 9 de julio.

Síguenos en Twitter: