Durante el primer State of Play de este 2023, se mostró el tráiler oficial de Suicide Squad: Kill the Justice League. Además, los desarrolladores del videojuego dieron una vista extendidad del título donde este grupo de supervillanos tendrán que detener a la Liga de la Justicia.

El avance muestra una pequeña parte de la historia del juego, donde Harley Quinn, King Shark, Deadshot y Capitán Boomerang tienen que liberar a Lex Luthor para detener a Flash, quien está controlado por Brainiac. Pese a que logran su cometido, el velocista escarlata los alcanza y está a punto de liquidarlos.

Sin embargo, Wonder Woman (Mujer Maravilla) llega al lugar en el momento exacto y detiene a Flash. Utilizando su Lazo de la Verdad, la amazona le pregunta a su compañero de la Liga de la Justicia cómo liberarlos y detener a Brainiac. Sin embargo, la respuesta del velocista es escalofriante: no hay manera de salvarlos y la única opción es matar a los cuatro superhéroes.

Esto significaría que la Suicide Squad debe matar a Flash, Green Lantern (John Stewart), Batman y Superman sí o sí, pues no hay ninguna manera de liberarlos del poder de Brainiac. Es decir, el título del juego no iba solo como la misión que les da Amanda Waller al equipo, sino como un hecho absoluto.

Los desarrolladores de Suicide Squad: Kill the Justice League también mostraron las habilidades de cada personaje, la jugabilidad, los tipos de ataque se pueden agregar, así como la personalización de las ‘skins’. Además, también se muestra cómo se verán Metropolis y Ciudad Gótica. Finalmente, también revelaron que habrá nuevos personajes jugables en el futuro, por lo que solo quedaría esperar a más novedades.

Suicide Squad: Kill the Justice League llegará este 26 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Microsoft Windows. Aún no se ha revelado el precio del videojuego desarrollado por Rocksteady Studios y publicado por Warner Bros. Games, pero se espera que pronto se lance un costo oficial y cuándo sería el acceso anticipado.