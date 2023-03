Warner Bros. retrasará el lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League hasta fines de 2023, según un reporte. El motivo, además de corregir errores y mejorar varios aspectos del videojuego, sería la crítica negativa que ha recibido el gamplay mostrado en el último State of Play.

“Warner Bros. ha vuelto a retrasar un videojuego basado en la franquicia de cómics Suicide Squad, aplazándolo desde una fecha de lanzamiento en mayo hasta finales de este año, según una persona con conocimiento directo del asunto”, reporta Bloomberg.

El título ya había sido retrasado desde 2022 hasta mayo de este año. “Suicide Squad: Kill The Justice League, un shooter multijugador protagonizado por un grupo de antihéroes de cómics, se planeó originalmente para su lanzamiento en 2022 hasta que se deslizó a 2023 a principios del año pasado. El otoño pasado [en el hemisferio norte], el desarrollador con sede en Londres Rocksteady Studios dijo que saldría el 26 de mayo. La nueva fecha de lanzamiento aún no estaba clara”, agrega.

El gameplay se mostró durante el último State of Play, el cual fue duramente criticado. “Suicide Squad se mostró durante un evento de PlayStation en febrero, pero recibió críticas de los fanáticos debido a sus elementos de servicio, como cosméticos que se pueden comprar y el requisito de jugar en línea”, añade el medio.

Sin embargo, el principal motivo del retraso sería arreglar problemas del mismo videojuego. “La demora es necesaria principalmente para corregir errores y mejorar aspectos del juego que se estaban quedando atrás y no revisará gran parte del juego central que provocó la reacción violenta, dijo la persona, que pidió no ser nombrada discutiendo información que no es pública”, concluye.

Suicide Squad: Kill the Justice League transcurre en el universo de Arkham. En esta historia, el equipo conformado por Harley Quinn, King Shark, Deadshot y Capitán Boomerang tiene como misión eliminar a cuatro miembros de la Liga de la Justicia: Flash, Green Lantern (John Stewart), Batman y Superman, quienes han sido poseídos por el supervillano Brainiac.