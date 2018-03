"Super Smash Bros": Las peleas de Nintendo se mudarán a la Switch [VIDEO]

Nintendo develó el lanzamiento de uno de sus videojuegos más icónicos para su consola Switch. Se trata de "Super Smash Bros", el cual fue anunciado el pasado jueves en uno de los habituales 'Nintendo Direct', las sesiones donde la compañía presenta sus novedades.



A través de un sorpresivo tráiler al final de la transmisión, Nintendo nos adelantó que la nueva entrega estará disponible para su consola híbrida este 2018, aunque no dio más datos sobre la fecha exacta.

El material audiovisual tampoco revela mucho, sus creadores han preferido generar una campaña de intriga. Las imágenes muestran a dos personajes de 'Splatoon' enfrentándose. De pronto, el combate se ve interrumpido por la aparición del clásico logo del videojuego y la silueta de dos de los personajes más emblemáticos de la empresa nipona: Super Mario y Link (el protagonista de "Legend of Zelda")



Aún no se sabe si se tratará de un juego completamente nuevo o la versión del 'Super Smash Bros' de Wii U actualizada para la plataforma híbrida, pero con nuevas opciones y personajes.



Por otro lado, la presentación también nos ha dejado las primeras imágenes de "Splatoon 2: Octo Expansion", un nuevo modo para un jugador para "Splatoon 2" que llegará este verano. Otros anuncios para Nintendo Switch han sido "Captain Toad: Treasure Tracker", "Sushi Striker: The Way of Sushido", "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy", "Ōkami HD", "South Park: Retaguardia en Peligro", "Undertale" y "Little Nightmares Complete Edition".

Dato

"Super Smash Bros" es una saga de juegos de lucha que junta a los personajes más populares de las distintas franquicias de Nintendo. Tuvo un exitoso comienzo en 1999 con "Super Smash Bros" para Nintendo 64, aunque llegó a lograr incluso un mayor éxito con "Super Smash Bros Melee", lanzado en 2001 para la Nintendo GameCube, título que logró ser el más vendido de ese sistema.



Otras entregas posteriores han sido lanzadas para las distintas consolas de la compañía, siendo la última la versión para Nintedo 3DS y Wii U.



