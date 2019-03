Super Smash Bros. Ultimate | La historia detrás del mural del videojuego de lucha

Super Smash Bros. Ultimate tiene más de 70 personajes jugables y cuenta con diversos modos de juego, todo ello lo convierte en uno de los títulos más ambiciosos e importantes de la saga Smash Bros y de Nintendo. En la última semana, Masahiro Sakurai, responsable del videojuego, en su columna para la revista japonesa Fumitsu, comentó sobre cómo se creó el mural panorámico del modo clásico.

Este mural, además, nos permite escoger la intensidad (o dificultad) del Modo Clásico e incluye a la totalidad de personajes del Super Smash Bros. Ultimate.

Te mostramos cómo es el mural:

El mural se encuentra en el Modo Clásico de Super Smash Bros. Ultimate. (Captura de pantalla) Agencias

Para Sakurai, el proceso de creación de esta imágen panorámica no fue sencillo. Se debió contar con la aprobación final de la directiva del juego (a cargo de Sakurai) y de todas las sagas (Super Mario Bros o Pokémon) presentes en el videojuego.

Sakurai afirmó que el equipo artístico trabajó en el mural. “Trataron de ofrecer una caricatura estilística, pero manteniendo la integridad, de cada diseño, todo el tiempo ajustando su trabajo”, escribió. No obstante, el directivo añadió “además de tener el OK por mi parte, tuvimos que conseguir el OK de la editora de cada una de las IP (sagas de videojuegos), por lo que nos llevó mucho más tiempo y esfuerzo que simplemente tener que dibujarlo”.

Los videojuegos con personajes de diversos mundos en ocasiones suelen tener problemas con las decisiones finales. El máximo responsable de Kingdom Hearts III, Tetsuya Nomura, mencionó en una entrevista que tuvo largas conversaciones con Disney y Pixar para encajar la historia final sin afectar el canon.

DATO:

​Super Smash Bros. Ultimate está disponible a nivel mundial para Nintendo Switch desde diciembre pasado. En Perú, en tiendas especializadas, tiene un valor de S/. 239,00.