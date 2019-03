Tekken 7 | El Tour Mundial 2019 llegará al Perú

El próximo Tekken Tour Mundial 2019 comenzará el 20 de abril. El evento de eSports de la empresa japonesa Bandai Namco (creadores de la saga Tekken) empezará el Tour de manera oficial durante el torneo de videojuegos de pelea MixUp en la ciudad de Lyon, Francia. Luego de ello, el Tour recorrerá diversos países en todo el mundo como Estados Unidos, Australia, Corea del Sur o Perú.

Bandai Namco confirmó la alianza con la página de streaming de videojuegos Twitch (la más importante en el mundo del gaming). Asimismo, Twitch se convierte en el medio de transmisión oficial del Tekken Tour Mundial 2019 y, también, en el responsable de las operaciones del torneo competitivo.

[ -Project Stream | Google también planea conquistar el mundo de los videojuegos]

[ -One Piece: World Seeker | La historia del nuevo videojuego protagonizado por Monkey D. Luffy]

Te dejamos el tráiler del anuncio:

El Tekken Tour Mundial 2019 estará basado en el videojuego de pelea Tekken 7, este salió a la venta para Xbox One, Play Station 4 y PC en junio de 2017.

Se anunció que la cifra de premios en efectivo que se entregarán en el Tekken Tour Mundial 2019 es de US$ 185.000 y también se concederán puntos de ranking para los participantes de todas las categorías. Todavía no se tiene toda la información confirmada sobre la final, sin embargo, se sabe dos cosas: que será en Bangkok, Tailandia y que el premio final es de US$ 100.000.

Se confirmó que Lima (Perú), Toronto (Canadá), Malmo (Suecia), Taipei (Taiwan), Dubai (Emiratos Árabes), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), entre otras, serán las nuevas ciudades incluidas en el próximo Tekken Tour Mundial 2019.

Aquí la foto con las demás ciudades confirmadas:

El Tour Mundial de Tekken pasará por la ciudad de Lima. (Captura de pantalla) Agencias

El Tour mundial tendrá categorías distintas para el público interesado. En primer lugar, el nivel Master+ es el más alto, estos enfrentamientos se llevarán a cabo durante el EVO 2019. En segundo lugar, la categoría Master, ella está destinada a los jugadores de primer nivel que no logran llegar al Master+. En tercer lugar, la categoría Challenger, aquí los jugadores que no son tan experimentados pueden tener una mejor oportunidad. Finalmente, para los jugadores (o fans) que recién comienzan en el mundo de los eSports de pelea, la categoría Dojo.

Los interesados en concursar en el Tekken Tour Mundial 2019, deberán inscribirse en las páginas regionales de cada evento. Bandai Namco ha prometido más información en la página web del Tour.

DATO:

Tekken 7 es un videojuego de pelea lanzado para Play Station 4, Xbox One y PC el 2 de junio de 2017. Su precio es de S/. 99,00 en tiendas especializadas.

Síguenos en Twitter: