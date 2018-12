La entrega de premios The Game Awards galardonó a “SonicFox” como el mejor jugador de eSports, los famosos deportes electrónicos que poco a poco van ganando más seguidores alrededor del mundo.

"SonicFox" (Dominique McLean) tiene 20 años y es un jugador estadounidense de juegos de lucha que compite en la liga de su país. Actualmente representa al equipo Echo Fox.

Es cuatro veces campeón la Evolution Champions Series (EVO, por sus siglas en inglés), uno de los torneos de lucha más importante de EE. UU, habiendo ganado Injustice: Gods Among Us, en 2014; Mortal Kombat X, en 2015 y 2016; y Dragon Ball FighterZ, en 2018. También es dos veces campeón de Injustice 2 Pro Series. A pesar de su dominio general en estos juegos, ha dejado su huella en otros títulos como Dead or Alive, Skullgirls , Under Night In-Birth y Marvel vs. Capcom Infinite.

Se calcula que, a la fecha, McLean ha facturado más de medio millón de dólares solo en premios.



Ellos fueron los demás nominados a mejor jugador de eSports

Uzi



Su nombre es Jian Zihao, tiene 21 años y es natal de Hubei, China. Es jugador profesional de League o Legends y actualmente compite en la League of Legends Pro League de Tencent, en el equipo Royal Never Give Up, del que forma parte desde mayo de 2016.



El equipo de Zihao terminó la temporada 2018 de la liga de Tencent con una derrota ante G2 Esports; no obstante, pese al resultado, él es regularmente considerado como uno de los mejores jugadores de League of Legends en el mundo.



Su trayectoria se remonta a diciembre de 2014, cuando empezó en el equipo Oh My God. Luego, en diciembre 2015, se integró al equipo GQ, donde se quedó hasta Mayo de 2016. Finalmente, tras un fichaje de 7,8 millones de dólares, el jugador pasó a formar parte de Royal Never Give Up.

S1mple



Oleksandr Kostyliev es un jugador profesional de Counter-Strike: Global Ofensive, tiene 21 años y es natal de Ucrania.



Comenzó su carrera en el juego en 2013 con el equipo ucraniano LAN DODGERS y, tras pasar por otros equipos, llegó a Natus Vincere, de Ucrania, en 2016. En un comienzo no tuvo las cosas fáciles. Solamente después de una serie de fracasos, logró una victoria en One New York 2016. Luego, tras varias reorganizaciones, Kostyliev y su equipo pudieron encontrarse a sí mismos y tomar la segunda línea de la clasificación de HLTV. Con este impulso, finalmente pudieron obtener una racha de grandes victorias en StarSeries y i-League CS: GO Season 5, CS: GO Asia Championships 2018, ESL One: Cologne 2018, entre otros.



Hoy, Oleksandr es considerada uno de los mejores jugadores del mundo y ha ganado más de 1.1 millones dólares en premios.

JJonak



Bang Sung-hyeon tiene 18 años y es natal de Corea del Sur. Es uno de los mejores jugadores de Overwatch del mundo. Actualmente juega para el equipo estadounidense New York Excelsior. Su sobrenombre se basa en la frase coreana "jjomullak najki", que se traduce como "pulpo torpe".



Educado en Seúl, Sung-hyeon inició su carrera en la industria de los eSport a una edad temprana. Fue en el colegio cuando el entonces adolescente descubrió Overwatch. Debutó profesionalmente con New York Excelsior en enero de 2018. Se hizo conocido por su habilidad con el héroe Zenyatta, (un personaje del juego).



En dos meses, el medio Kotaku describió el juego de JJonak como el más importante en el equipo. Además, obtuvo el título de "jugador más valioso" en la primera temporada de la liga de Overwatch.

Tokido



Hajime Taniguchi es un reconocido jugador de juegos de lucha, tiene 33 años y es especialista en King of Fighters, Street Fighter, Tekken , Marvel vs Capcom , BlazBlue y más.



Tokido, como es conocido en el mundo de los eSport, es una verdadera leyenda en los juegos de lucha de Japón, su país natal, y del mundo. Ha participado en competiciones desde 2002 y se ha hecho con el título en infinidad de oportunidades.



Además de ser de los más destacados en su disciplina, es sumamente estricto con las condiciones de juego. En una competición oficial sacó una cinta métrica para medir la distancia del monitor a su rostro.

Síguenos en Twitter...