The Game Awards son una gala de premiación a los mejores videojuegos que se realiza desde el año 2014 en el AXIS Theatre de Las Vegas.

Estos premios cuentan con el apoyo de grandes empresas de la industria de videojuegos como Activision, Electronic Arts, Kojima Productions, Microsoft, Nintendo, Konami, Sony Computer Entertainment, Ubisoft, entre otros.

Así como se galardona a los mejores juegos del año en diversas categorías, en el evento también se presentan futuros títulos y contenidos descargables.

¿Cómo se elige al mejor juego? Existe un jurado especial compuesto por distintos medios periodísticos, mientras que los premios a los juegos más populares y equipos sSport son votados vía Internet a través de su página oficial.

Te dejamos la lista con los videojuegos galardonados hasta el momento en The Games Awards:

Dragon Age: Inquisition

2014. Dragon Age: Inquisition. Desarrolladora: BioWare. Género: Rol de acción. Consolas: Microsoft Windows/ PlayStation 3/ PlayStation 4 / Xbox 360/ Xbox One. (Foto: BioWare)

Desarrolladora: BioWare

Género: Rol de acción

Año: 2014

Consolas: Microsoft Windows/ PlayStation 3/ PlayStation 4 / Xbox 360/ Xbox One

The Witcher 3: Wild Hunt

2015. The Witcher 3: Wild Hunt. Desarrolladora: CD Projekt RED. Género: ARPG (Acción-Aventura). Consolas: Microsoft Windows / PlayStation 4 / Xbox One. (Foto: CD Projekt RED)

Desarrolladora: CD Projekt RED

Género: ARPG (Acción-Aventura)

Año: 2015

Consolas: Microsoft Windows / PlayStation 4 / Xbox One

Overwatch

2016. Overwatch. Desarrolladora: Blizzard Entertainment. Género: FPS. Consolas: PlayStation 4/ Xbox One / Microsoft Windows. (Foto: Blizzard) 2016. Overwatch. Desarrolladora: Blizzard Entertainment. Género: FPS. Consolas: PlayStation 4/ Xbox One / Microsoft Windows. (Foto: Blizzard)

Desarrolladora: Blizzard Entertainment.

Género: FPS (Videojuego de disparo en primera persona)

Año: 2016

Consolas: PlayStation 4/ Xbox One / Microsoft Windows

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2017. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Desarrolladora: Nintendo EPD / Monolith Soft Géneros: Acción-aventura, Videojuego de mundo abierto y juego de rol. Consola: Nintendo Switch. (Foto: Nintendo) 2017. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Desarrolladora: Nintendo EPD / Monolith Soft Géneros: Acción-aventura, Videojuego de mundo abierto y juego de rol. Consola: Nintendo Switch. (Foto: Nintendo)

Desarrolladora: Nintendo EPD / Monolith Soft

Géneros: Acción-aventura, Videojuego de mundo abierto y juego de rol

Año: 2017

Consolas: Nintendo Switch