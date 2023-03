The Last of Us Part I en PC ya es una realidad. El remake del laureado The Last of Us de 2013 debutó en computadoras este 28 de marzo, luego de que el 12 de marzo haya terminado la primera temporada de la serie del mismo nombre a través de HBO Max.

El videojuego protagonizado por Ellie y Joel fue desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony para PS5 el 2 de setiembre, mientras que a PC llegó este 28 de marzo. Está disponible vía Steam y Epic Games Store.

The Last of Us Part I es un videojuego crudo y sangriento. / Captura de pantalla

En cuanto al juego, muestra todos los hechos visto en el videojuego de 2013 (y sí, lo mismo que vimos en la serie The Last of Us de HBO). Asimismo, The Last of Us Part I introduce mejoras en la jugabilidad, gráficos, controles y más opciones de accesibilidad.

Ahora bien, ¿qué necesita mi PC para ‘mover’ The Last of Us Part I? Aquí te contamos los requisitos mínimos y recomendados de acuerdo a la página del juego en Steam:

The Last of Us Mínimo Recomendado Sistema operativo Windows 10 versión 1909 o más reciente Windows 10 versión 1909 o más reciente Procesador AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i7-4770K AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700 Memoria RAM 16 GB de RAM 16 GB de RAM Tarjeta de video AMD Radeon RX 470 (4 GB), AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB) / Nvidia GeForce GTX 970 (4GB), Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (4 GB) AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) / Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB), Nvidia GeForce RTX 3060 (8 GB) Almacenamiento 100 GB de espacio libre 100 GB de espacio libre Recomendaciones Se sugiere uso de SSD Se sugiere uso de SSD

Ellie y Riley en el "The Last Of Us", el juego.

Precio de The Last of Us Part I

La versión para PC de The Last of Us Part I está a un precio de S/.199 en su versión más básica. La Digital Deluxe cuesta S/.239,00.