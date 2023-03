The Last of Us Part I ya está disponible para PC. Sin embargo, el aclamado videojuego está teniendo problemas, pues varios usuarios han dejado malas reseñas en Steam debido a que no está funcionando correctamente. Según los gamers, el título presenta caídas y fps bajos, pese a que sus computadoras son potentes.

En Steam, el videojuego cuenta con tan solo 33% de reseñas positivas, hasta el cierre de esta nota. El resto, el 66%, señala que The Last of Us Part I no está funcionando correctamente y que incluso hasta utiliza excesivamente la VRAM.

“Ryzen 7 5800X3D, RTX 4080, 32 GB RAM, SSD M2 980 PRO Samsung. Y ni con todo esto puedo mover el juego en condiciones. Pone que lo estoy jugando a 90 - 100 fps, pero no es verdad. Hay un tearing del copón. Es como jugar a 50 fps. Por no hablar de que ha tardado 30 minutos en compilar los shaders. ¿Pero esto qué es, colega? Muy mal”, publica uno de los usuarios.

The Last of Us Part I para PC está recibiendo reseñas negativas en Steam. | (Foto: Steam)

El resto de reseñas son similares: jugadores que tienen más de los requisitos mínimos e igual no funciona correctamente el videojuego. En las reseñas positivas, la mayoría son chistes sobre la serie de HBO o alguno que otro gamers que sí pudo disfrutar del videojuego debido a que su PC es muy potente.

Por otra parte, en la Steam Deck, el videojueo también está teniendo incovenientes. De acuerdo con las reseñas y algunos periodistas de videojuegos, el título también demora hasta una hora en construir los shaders y va con alrededor 30 fps. Cabe señalar que en esta consola no se puede mejorar los componentes como en una PC.

A ello se le agrega que varios periodistas norteamericanos de tecnología y videojuegos les ha parecido raro que Sony haya enviado los códigos para probar el videojuego el mismo día del lanzamiento. Lo usual es que estos se manden con varios días de anticipación para que las reseñas salgan lo antes posible. Especialmente sabiendo que The Last of Us Part I ha sido uno de los videojuegos más vendidos en los últimos meses, gracias a la serie de TV como al recuerdo del título original.

¿Qué hacer si The Last of Us Part I no está funcionando correctamente en mi PC?

La solución más simple es esperar a que se lancen los parches que corrijan estos errores, a menos que puedas cambiar de componentes. The Last of Us Part I no es el primer videojuego que sale al mercado con este tipo de problemas a la hora de rendir, pese a que se tienen los requisitos mínimos.

Lo mismo ocurrió con Hogwarts Legacy en su versión para PC. El título no funcionaba correctamente y en varias ocasiones se ‘crasheaba’ o había una caída en los fps. La solución fue esperar a los parches, pues el videojuego debe correr bien si se tienen los componentes que señala el desarrollador.