The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha sido lanzado oficialmente este viernes 12 de mayo. Con este título, millones de fanáticos de la saga de Nintendo volverán a Hyrule para continuar la batalla en contra de Ganon. Sin embargo, algunos empezarán esta aventura con este videojuego y estos son algunos tips para principantes.

Tears of the Kingdom sigue los sucesos de su antecesor The Legend of Zelda: Breath of the Wild, considerado como uno de los mejores videojuegos de la historia y, en algunos casos, como el mejor de todos los tiempos. Debido al gran éxito de este título, algunas de las mecánicas se repetirán.

El videojuego está disponible solo para la consola Nintendo Switch, por lo que no se podrá jugar en PC. Además, es para un solo jugador, por lo que la nueva aventura en Hyrule la realizarás en solitario.

10 consejos para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

1. Si encuentras un santuario, complétalo. La dificultad de estos depende de qué tan difícil es el acceso. Sin embargo, al ser uno de los principales objetivos del videojuego, son muy útiles. En estos encontrarás cofres que pueden contener armas, arcos o escudos y cuando lo termines, tendrás una gran recompensa.

2. Si ves una atalaya, actívala. Con estas torres revelarás la zona en tu mapa, por lo que navegar será más fácil. Esto no solo incluye la parte terrestre, sino también la aérea. Además, desde estas podrás subir más fácilmente al cielo de Hyrule. Sin embargo, ten cuidado, pues suelen tener algún tipo de dificultad para llegar a la cima.

3. Aprovecha las cuevas ante climas adversos. Además de tener zonas en el cielo, también habrá zonas subterráneas en este título. En Hyrule el clima afecta a Link, por lo que si no tienes ropa adecuada y hace demasiado frío o calor en campo abierto, puedes esconderte en una de estas cuevas. Incluso, puedes usar el Artilugio Zonnan Cacerola Portátil para cocinar dentro de ellas y aprovechar lo que ofrecen algunas comidas.

4. Explora las cuevas. No solo sirven para refugiarte, sino también para obtener tesoros. Incluso, en algunas encontrarás caminos hacia santuarios, por lo que debes adentrarte en cada una para no perder tus recompensas. Pero, ten cuidado con las grietas, por tus corazones pueden verse afectados, ya que la salud de Link no funciona igual que en el resto del Hyrule.

5. Busca las semillas Kolog (Korok seed). Estas son importantes para mejorar tu inventario. Al tener suficientes, podrás añadir un espacio más para tus armas, escudos o arcos, lo que te permitirá cargar más objetos útiles a la hora de luchar. Para obtenerlas, solo debes resolver algunos acertijos a lo largo del mapa.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un videojuego de mundo abierto, por lo que explorar es uno de los objetivos. / Nintendo

6. Aprovecha tus armas que atacan con fuego. Algunas zonas están rodeadas por árboles o enredaderas del enemigo, lo que no permite el acceso de Link. Tu espada no será muy útil en esta situación y no siempre tendrás un hacha para romperlas. Sin embargo, si tienes alguna arma, incluyendo flechas, que generen fuego, aprovéchalas para incendiar estos bloqueos.

7. Experimenta con combinar. Puedes agregar cosas a tus armas, flechas o escudos, lo que generará nuevas interacciones con enemigos. Por ejemplo, si añades una piedra a una espada, funcionará como un martillo; o si agregas un cohete a tu escudo, tendrás un jetpack.

8. Destruye la armadura de los enemigos. Si tiene este tipo de protección, tu espada no le hará daño. Por ello, debes romper las armaduras con un martillo antes de golpearlo con tu espada. Si no tienes uno, utiliza combinar para crear algo que te sirva como tal.

9. Crea puntos de referencia en tu mapa. Hyrule es enorme y hay muchas cosas por explorar, por lo que encontrarás varios lugares interesantes, especialmente si observas desde lo alto de una atalaya. Por ello, crea puntos de referencia en tu mapa para que luego vayas a explorar sin que olvides dónde estaba. Esto sirve mucho para los santuarios, los cuales son más fáciles de encontrar desde lo alto y debido a su diseño particular.

10. Utiliza ‘infiltración’ para atacar con sigilo. Esto es muy útil a la hora de iniciar con el primer golpe ante enemigos que pueden hacerte mucho daño. Al ser una nueva habilidad, lo mejor es que la práctiques con adversarios de bajo nivel. Siempre ten en cuenta que no matarás a nadie de un golpe, especialmente al inicio, por lo que luego tendrás que enfrentar a quien acabas de atacar.