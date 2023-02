Nintendo ha presentado un nuevo tráiler del esperado videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, secuela de Breath of the Wild. Anunció que ya es posible reservar una copia digital en la eShop.

Durante su último Nintendo Direct, se mostró un nuevo avance de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, título que llegará a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. No obstante, ya es posible reservar una versión digital desde la eShop de Perú por S/.266.

Así también, está disponible en la eShop es Estados Unidos por US$69.90. Puedes ver el más reciente avance aquí.

Además, se anunció la Edición Coleccionista del videojuego, la cual contiene el juego físico y un Steel book. Asimismo, tiene un set de cuatro pines, un póster metálico y un libro de ilustraciones. Por otro lado, también se reveló un amiibo especial de Link Tears of the Kingdom, aunque sin fecha de lanzamiento.

Amiibo de Link versión Tears of the kingdom. (Foto: Nintendo)

Esta Edición Coleccionista estará disponible el mismo día de lanzamiento, es decir, el próximo 12 de mayo.