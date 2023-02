Uno de los grandes lanzamiento de este año es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El exclusivo de la Nintendo Switch planea su estreno para mayo próximo y, en un reciente Direct de Nintendo, se acaba mostrar cómo será el gameplay del videojuego. La firma japonesa adelantó que ya se puede reservar el título en la eShop.

Para quienes no lo sepan, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, laureada obra que en 2017 se coronó como el Mejor videojuego del año en la premiación The Game Awards, cita conocida como los ‘Oscar’ de los videojuegos.

Desde el estreno de la primera parte, Nintendo ha tomado cerca de seis años en lanzar Tears of the Kingdom. No obstante, miles de personas esperan su debut en la consola Nintendo Switch. Tanto es el fervor que en la edición 2022 de The Game Awards el videojuego se quedó con el premio de Juego más anticipado de 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanza para la Nintendo Switch el 12 de mayo. / Nintendo

Cabe resaltar que estamos en frente de un videojuego exclusivo de la Nintendo Switch y no llegará a otras plataformas (PlayStation, Xbox o PC).

Fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

La obra de los estudios de Nintendo debuta en la Switch este 12 de mayo, tanto en su versión digital como física.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanza el 12 de mayo de 2023. / Nintendo

Precio de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

En cuanto al precio, ya es posible reservar la versión digital desde la eShop de Perú por S/.266. A su vez, está disponible en la eShop es Estados Unidos por US$69.90.

Cabe resaltar que se trata de uno de los primeros videojuegos de la Nintendo Switch que eleva su precio a la cifra de los US$69,99, una tendencia que inició PlayStation con los juegos para PS5 y que ha sido seguida con Microsoft y la Xbox Series X/S.

La edición coleccionista de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estrena el 12 de mayo, junto al videojuego. / Nintendo

Además, Nintendo anunció la existencia de la Edición Coleccionista del videojuego, la cual contiene el juego físico y un Steel book. También tiene un set de cuatro pines, un póster metálico y un libro de ilustraciones. Por otro lado, también se reveló un amiibo especial de Link Tears of the Kingdom, aunque no se reveló la fecha de lanzamiento.

Esta Edición Coleccionista estará disponible el mismo día de lanzamiento, es decir, el próximo 12 de mayo y costará, al menos en Europa, 129,99 euros.

Tráilers de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tráiler de fecha de lanzamiento:

Tráiler con imágenes de gameplay:

Tráiler de anuncio oficial: