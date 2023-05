Es ovacionado. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estrena el 12 de mayo, pero las diferentes reviews del título ya han sido publicadas por los medios especializados. Así, el puntaje de la obra de Nintendo consigue un 97/100 en Metacritic, portal que recopila las reseñas de la prensa.

Basándose en 67 críticas (cifra que aumentará conforme pasen los días), la secuela del mítico Breath of the Wild alcanza una media de 97. Con esta cifra, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se posiciona como uno de los mejores juegos de todo el año y se codea con las principales obras lanzadas en toda la generación de la Nintendo Switch.

Para quien no lo sepa, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), videojuego catalogado por muchos como uno de los mejores exponentes del género de aventuras y mundo abierto en la historia. Asimismo, ambos son exclusivos de la Nintendo Switch.

El título es uno de los más esperados este año.

Ahora, la prensa especializada de distintos países indica que Tears of the Kingdom ha superado a su antecesor. En España, por ejemplo, medios como Vandal han dicho que se trata del “mejor videojuego de la historia” o Areajugones señala que “es un videojuego que no podemos definir con palabras, que nunca le harán justicia”; en el Reino Unido, The Guardian ha dicho “cada vez que creo que tengo el juego dominado, aparece algo nuevo”.

Aquí algunas notas de medios de prensa: IGN (10/10), GameSpot (10/10), VG247 (10/10), Nintendo Life (10/10), The Washington Post (cuatro estrellas), VGC (10/10), etc.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Finalmente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará exclusivamente a Nintendo Switch el 12 de mayo. Asimismo, llegará con un peso de 18,2 GB, lo que lo convierte en uno de los videojuegos de Nintendo más pesados de la historia.

Además de ser el más pesado, Tears of The Kingdom también es el exclusivo más caro hasta el momento, costando US$69,99 en la eShop de Estados Unidos. Por otro lado, en la eShop de Perú cuesta S/.266.