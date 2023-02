Uno de los videojuegos más ansiados del año, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, llegará exclusivamente a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. No obstante, el título se caracteriza por ser particularmente pesado.

Como lo indica la Nintendo eShop, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene un tamaño de 18.2 GB, convirtiéndose en el título first-party más pesado en la historia de Nintendo Switch.

Un juego first-party es aquel que fue desarrollado por un estudio exclusivo de una empresa matriz, en este caso, Nintendo. Dicho esto, Tears of the Kingdom destronó a su predecesor Breath of the Wild como el juego first-party más pesado de la consola, puesto que BOTW pesa 14.4 GB.

Esta diferencia de 4 GB apunta por una mejora de gráficos y rendimiento comparado con BOTW, además de un mundo más grande para explorar.

Otros exclusivos de Switch de gran peso son Xenoblade Chronicles 3, el cual dura alrededor de 60 horas, que pesa 14.38 GB y Fire Emblem Engage, de 12.68 GB.

Además de ser el más pesado, Tears of The Kingdom también es el exclusivo más caro hasta el momento, costando US$69,99 en la eShop de Estados Unidos. Por otro lado, en la eShop de Perú cuesta S/.266.