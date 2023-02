No solo es el título más esperado para gran parte de la prensa especializada, sino que también para el público. Esta obra de Nintendo ganó en The Game Awards 2022 -los premios ‘Oscar de los videojuegos’- en la categoría ‘Juego más anticipado de 2023′, dejando atrás a pesos pesados como Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy o Starfield.

Esto no debe sorprender al público gamer. En 2017, Nintendo estrenó The Legend of Zelda Breath of the Wild para la Nintendo Switch y fue un éxito, tanto comercial como para la crítica. El título incluso se llevó el premio a Juego del año en The Game Awards 2017, superando a Super Mario Odyssey y Horizon Zero Dawn, y -a día de hoy- es considerado por muchos como un clásico moderno.

Dado su gran recibimiento, millones de personas que no conocían a la franquicia The Legend of Zelda se acercaron por primera vez. Recordemos que la saga inició en 1986 con el juego The Legend of Zelda para la Famicom Disk System de Nintendo y ha lanzado múltiples títulos en sus más de 35 años de vida.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela del laureado Breath of the Wild de 2017. / Nintendo

Entre algunos de los varios detalles que hicieron de Breath of the Wild un juego excepcional tenemos una libertad única en medio de un gran mundo abierto desde el minuto uno. Cuando empezamos a jugar, ya tenemos la opción de seguir la historia o explorar sin prisas todo el mapa de una Hyrule compuesta de enemigos, secretos, santuarios y más detalles. La decisión siempre es del jugador.

Ahora bien, con el estreno tan cercano de Tears of the Kingdom para 12 de mayo y con el estreno reciente de un tráiler en un Nintendo Direct, algunas personas ajenas al mundo gamer podrían preguntarse por qué levanta tanto revuelo; mientras que los fanáticos asiduos tienen la duda de si tendrá lo suficiente para igualar o sobrepasar a su antecesor. Es por ello que conversamos con Juan Diego ‘Pepe El Mago’ Tremolada, conocido youtuber de la escena gamer local, y con Erick Paz Villarroel, director editorial de la web independiente MasGamers.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el videojuego más esperado del año

Desde que se anunció por primera vez allá por junio de 2019, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue creando un ‘hype’ en la comunidad gamer. Sea por los tráilers que han dejado más dudas que certezas o por la experiencia de Nintendo con Breath of the Wild, muchos esperan con ansias el lanzamiento de este videojuego.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

“Es una saga de juegos de Nintendo muy reconocida alrededor del mundo. Desde que en 2017 Breath of the Wild ganó como Juego del año en The Game Awards, ha hecho que se volviera una de las prioridades más importantes de la compañía nipona y que además ganó una nueva cantidad de seguidores en esta generación. Muchos esperan la secuela para saber que más pasó después en la historia de Link y Zelda, sobre todo por los tráilers que han dejado más dudas que respuestas”, comenta a El Comercio Erick Paz de MasGamers. “Saber que es mucho más esperado que uno de los remakes más aclamados en la historia -Resident Evil 4- es sin duda un gran indicador que la gente quiere saber más de The Legend of Zelda”.

Erick Paz Villarroel, director editorial de MasGamers. | (Foto: Difusión)

‘Pepe El Mago’, conocido youtuber de videojuegos, opina en el mismo sentido. “Los juegos de la saga Zelda siempre, sin excepción, causan este tipo de emocion en la comunidad. Es algo inevitable tomando en cuenta que estamos ante una de las sagas de videojuegos más exitosas y queridas de todos los tiempos. El hecho que Breath of the Wild haya sido tan bueno no hace mas que incrementar el ‘hype’”, añade.

Los especialistas coinciden en la importancia de Breath of the Wild para que Tears of the Kingdom sea tan esperado. El excelente trabajo de Nintendo solo provoca que las expectativas sigan en aumento.

El dato The Legend of Zelda Breath of the Wild fue un éxito para la crítica De acuerdo a Metacritic, portal conocido por agrupar las reviews de los principales medios especializados con una nota de 0 a 100, Breath of the Wild posee un puntaje de 97/100. Es, también, el videojuego con más alto promedio en 2017 en todas las consolas.

Con Breath of the Wild a espaldas, ¿Nintendo podrá superarse a sí mismo?

Para Nintendo, haber creado en 2017 Breath of the Wild fue una proeza, pero también un reto a futuro. Para muchos, tener en el historial haber desarrollado un videojuego de estas dimensiones (y muchos otros de grandísima calidad en diferentes franquicias) es algo más que positivo, y lo es, pero el detalle a tomar en cuenta es que el mismo público esperará nuevas entregas con mejores condiciones (o las mismas, como mínimo).

Esto último no es raro, ya en el sector tecnología -por ejemplo- cada año los usuarios exigen mejores procesadores, pantallas, cámaras y diferentes características. Pasa también en el cine con las nuevas películas de sagas conocidas y los videojuegos no están exentos de estos pedidos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanza para la Nintendo Switch el 12 de mayo. / Nintendo

“Breath of the Wild dejó una valla demasiado alta entre los juegos de esta saga. Se ha prometido que su secuela estará a la altura con grandes novedades, si bien es difícil superar esto, sabemos que su director tal vez encontró la fórmula de cómo debe ser una ‘Zelda’ para la nueva generación“, explica el director editorial de MasGamers. “Sabemos que los retrasos que ha sufrido este juego pueden ser un buen indicador de que están dando todo el esfuerzo, yo solo espero que al menos esté a la altura de Breath of the Wild”.

“Breath of the Wild representó un cambio de fórmula para la saga que gustó muchísimo. Creo que Tears of the Kindgdom va a seguir por el mismo camino: nos va a regalar un mundo abierto que podremos explorar a nuestro antojo sin tener que seguir un camino marcado. Si bien no creo que llegue a ser tan revolucionario como BOTW, ya que ese juego cambio la formula Zelda casi por completo, sí creo que va a expandir y perfeccionar aun más este concepto. No tengo duda de que este juego será incluso mejor”, adelanta ‘Pepe El Mago’, poniendo todas sus fichas a que el nuevo juego superará al laureado Breath of the Wild.

Pepe el Mago es el primer youtuber peruano que ha logrado sacar su propio videojuego inspirado en títulos retro. (Foto: Instagram)

Los dos especialistas consultados por El Comercio comentan que será difícil superar la experiencia revolucionaria que supuso Breath of the Wild en 2017, pero ambos también confían en que como mínimo tendremos un juego igual de bueno. ‘Pepe El Mago’ va más allá y considera “muy difícil” que no cumpla las expectativas.

“El detalle es que esta ‘secuela’ de Zelda se ha ganado los ojos de todo el mundo por todo lo que su anterior título ha ganado. Los juegos de The Legend of Zelda han tenido sus altas y bajas, pero afortunadamente parece que Nintendo encontró la fórmula de satisfacer tanto a los nuevos usuarios como a los clásicos, esto lo hizo con Breath of the Wild. Sus desarrolladores ya lo dijeron en ocasiones: Tears of the Kingdom será muchos más grande y más vivo. Sé que puede ser malo, pero es difícil no ‘hypearse’ por Tears of th Kingdom”, concluye Paz, que también se declara como fan de la saga The Legend of Zelda desde que era un niño.

“Yo no veo mal que Tears of th Kingdom se parezca a BOTW. Pasó con Majora’s Mask (la secuela de Ocarina of Time) y el juego resultó una obra maestra. Igual creo que veremos cosas novedosas en esta entrega, Nintendo siempre se ha caracterizado por innovar y algo me dice que Tears of the Kingdom no será la excepción”, concluye ‘Pepe El Mago’.