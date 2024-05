“The Prince of Persia” es una de mis franquicias favoritas, desde el título original para DOS a su primera (y algo mediocre) incursión a las tercera dimensión con “Prince of Persia 3D” y su premiada trilogía de “The Sand of Time”, estos juegos han sido formativos en mi experiencia como ‘gamer’. Es por eso que este 2024 ha sido tan dichoso para mí, no solo con la salida de un excelente nuevo título para la saga con “The Lost Crown”, sino también con el anuncio de un segundo juego titulado “The Rogue Prince of Persia” de mano de uno de los desarrolladores del también genial “Dead Cells”, Evil Empire. Tuve la oportunidad de probar el juego antes de su salida en acceso anticipado el 23 de mayo, aquí mis impresiones.

Desde sus primeros minutos el “The Rogue Prince of Persia” pone al titular futuro soberano intentando detener una invasión de los hunos, quienes con la ayuda de magia oscura han logrado diezmar a los defensores de la capital persa de Ctesifonte. Su viaje hacia el palacio para enfrentarse al líder de la invasión llega a un inevitable final al ser derrotado por el primer jefe - al menos en mi caso -, pero antes de sufrir el golpe mortal es transportado al pasado gracias a sus boleadoras mágicas al comienzo de la invasión.

Esa es la premisa del juego, con el Príncipe atrapado en un bucle temporal intentando encontrar la manera de detener por fin el ataque, el cual parece ser su culpa por razones aún no reveladas. Es también una perfecta excusa para justificar las mecánicas ‘roguelite’ del título, género en el que se realizan repetidamente partidas en niveles generados por procedimientos o, en simple español, aleatoriamente.

El Príncipe cuenta con varios movimientos sacados del 'parkour', incluyendo poder correr por las paredes. / Ubisoft

Jugabilidad

Y si bien transitar por estos niveles será algo que tendrás que hacer continuamente, al menos estos trayectos serán entretenidos. Evil Empire utilizó su experiencia con “Dead Cells” para afinar los controles con estupendos resultados y los movimientos del Príncipe son adecuadamente acrobáticos, precisos y fluidos, con las habilidades salidas del ‘parkour’ que se espera de esta franquicia.

Una en particular que utilizarás frecuentemente es correr por las paredes, aunque “The Rogue Prince of Persia” le ha dado su propia vuelta a esta mecánica. Y es que a pesar de que el título transcurre principalmente en el plano 2D, en este juego también puedes correr por las paredes que se encuentran en el trasfondo, una maniobra que rápidamente se hace crucial para sobrevivir sus retos más difíciles.

Por su parte, el combate en el juego es sencillo, pero lo suficientemente interesante. El Príncipe tiene acceso a un ataque primario de corto alcance - el cual puede ser ‘cargado’ para realizar un ataque especial -, un ataque secundario de larga distancia y la habilidad de patear, esta última particularmente importante en enfrentamientos con más de un enemigo, al permitirte lanzar a tus oponentes uno contra el otro (o contra las omnipresentes púas) y ganar distancia.

El Príncipe cuenta con una variedad de armas como hachas, espadas y dagas que le permitirán enfrentarse a la invasión de los hunos. / Ubisoft

A la simpleza de este juego se le añade variedad gracias al arsenal disponible de armas primarias (dagas, hachas, espadas, lanzas y más), secundarias (arco y flechas, cuchillos, ganchos, chakrams) y los amuletos, estos últimos que otorgan varios poderes especiales como más daño al atacar por la espalda, generar una nube de veneno con patada o causar la inmolación de tus enemigos cuando los atacas a distancia, entre otros esotéricos efectos.

Gráficos y sonido

Tanto el combate como el movimiento quedan deslumbrantes gracias a la ingeniosa dirección artística del título. “The Rogue Prince of Persia” tiene un diseño que parece haber sido sacado de un dibujo animado como “Las aventuras de Tintín” o el más moderno “Hora de aventura”, con líneas claras y colores fuertes que permiten vislumbrar claramente qué está pasando en cada momento, evitando confusiones incluso en medio de la más intensa acción.

Esto está acompañado con una adictiva banda sonora que combina elementos musicales del Medio Oriente con música más moderna y con elementos electrónicos. Es fácil subestimar la importancia del elemento musical en un juego, pero este puede elevar o hundir la experiencia, en particular en títulos donde tendrás que regresar una y otra vez a los mismos lugares y escuchar las mismas tonadas.

El problema del contenido

Hasta aquí todo bien con “The Rogue Prince of Persia”, sin embargo la versión actual del juego tiene un gran problema: la falta de contenido. Y es que el título actualmente solo cuenta con dos jefes, seis diferentes tipos de niveles (lo que llaman biomas) y la suficiente historia para ocupar alrededor de cuatro horas de tu tiempo, lo que da la sensación de estar más frente a un demo que a una acceso anticipado. Aunque hay que admitir que este tiempo se puede triplicar si deseas desbloquear todas las armas y amuletos, para lo que tendrás que recolectar oficiosamente un recurso llamado Glimmer.

La falta de contenido será una situación que no cambiará tan pronto, ya que Evil Empire ha revelado que “The Rogue Prince of Persia” estará al menos un año en acceso anticipado mientras trabajan en la versión 1.0, aunque con la intención de añadir paulatinamente más jefes, niveles y armamento hasta al menos duplicar las cosas que habrá para hacer cuando sea lanzado el juego.

Imposible un juego de "Prince of Persia" sin las omnipresentes púas. / Ubisoft

Conclusión

La versión de acceso anticipado de “The Rogue Prince of Persia” tiene todo el esqueleto de un excelente juego, aunque me hubiera gustado ver un poco más de carne en los huesos. Mi recomendación es, a menos que seas un fan de la franquicia, esperar un poco para que el juego esté más avanzado en su desarrollo o, quizás aún más aconsejable, entretenerse por el momento jugando el también espectacular “Dead Cells” y las toneladas de contenido con el que cuenta.

La ficha

Título: “The Rogue Prince of Persia″ (Acceso anticipado)

Desarrollador: Evil Empire

Género: Acción, plataformas, roguelite.

Idiomas: Inglés, francés y chino (tradicional y simplificado)

Plataformas: PC (versión de acceso anticipado).

Lanzamiento: 27 de mayo del 2024.

Puntaje: 7,5/10.