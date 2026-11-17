Rockstar Games lanzará Grand Theft Auto VI (GTA VI) el próximo 19 de noviembre como uno de los títulos más esperados del sector, trece años después de GTA V en 2013 y ocho tras Red Dead Redemption 2.

El estudio de videojuegos confirmó el desarrollo de GTA VI el 4 de febrero de 2022 y, tras dos retrasos, fijó su lanzamiento para el próximo jueves en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y vía nube en Xbox One, de momento sin PC.

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A un precio de la versión estándar de 79,99 dólares y la edición Ultimate por 99,99 dólares, que incluye contenido extra dentro del juego, o el pago de 19,99 dólares tras adquirir la versión digital o física de la caja (sin CD, y con el código de desbloqueo y un póster), Rockstar ha definido la experiencia de GTA VI con un modo historia de un solo jugador sin microtransacciones y sin usar IA generativa en su desarrollo. La compra antes del 20 de noviembre incluye el Vintage Vice City Pack.

Los información sobre el juego ha llegado con cuentagotas, mediante trailers, pocos anuncios oficiales y la apuesta por la voz de periodistas y creadores de contenidos que han tenido acceso anticipado a partes del juego, protagonizado por Lucia Caminos y Jason Duval.

“Jason y Lucia siempre han sabido que las cartas estaban marcadas en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida”, describe Rockstar Games al anunciar el tráiler del lanzamiento.

Rockstar Games pone de relieve su apuesta por GTA VI también en lo musical: la banda sonora original del dúo francés Justice, un álbum de 34 temas con Atlantic Records y seis emisoras de radio ya confirmadas, dirigidas por artistas de la talla de Bad Bunny en Cocoteo FM o Lana Del Rey en Back Country Radio, entre otros.

A través de reportajes exclusivos por parte de medios digitales y prensa tradicional, el jefe de desarrollo, Rob Nelson, y el director artístico de Rockstar, Aaron Garbut, han compartido la experiencia in situ con demostraciones de la jugabilidad de GTA VI que han permitido profundizar algo más en la historia.

En esas jornadas, Nelson compartió que necesitó 80 horas para pasarse el juego, según contó al New York Times, que el mapa será aproximadamente el doble que el de GTA V y que las interacciones entre los dos personajes que controla el jugador marcan su vínculo y condicionan cómo reaccionará el mundo y la narrativa de la historia.

Al ser Vice City el doble de grande que Los Santos, la densidad de contenido es clave para entender qué experimentará el jugador cuando explore sus calles, ya que, según Garbut en Game Informer, las carreteras y calles serán bastante más estrechas que las de GTA V, lo que provoca tráfico más denso, que aumentará el tiempo usado en conducir un coche para ir del punto A al B; tiempo que se podrá reducir al usar autobuses o la app RydeMe.

En las capturas y videos publicados por el estudio de videojuegos se aprecia la densidad de los barrios de Vice City, la escala y la verticalidad de una ciudad compacta con autopistas elevadas, puentes, rascacielos y edificios muy próximos entre sí, en la que el clima influirá, según Game Informer, con tormentas locales y huracanes, y según Edge, con viento que podrá zarandear las aeronaves.

‘Una mirada extendida’ de GTA VI, estrenada primero en Netflix en agosto, además de mostrar las diversas partes de la ciudad, en los más de 26 minutos de metraje, el video ilustra la interacción entre Lucia y Jason, no solo en el aspecto más social al mostrar el ‘outfit’ que quiere llevar la protagonista de GTA VI, sino en los momentos más intensos, como en una misión en Megamundo, en la que ambos personajes se envían mensajes de texto para dar pistas sobre los atacantes que han asaltado el edificio.

Según Nelson a IGN, si el jugador no cultiva su relación, con paseos por la playa, ir a clubs nocturnos y otras acciones, Jason y Lucía no romperán su vínculo y seguirán siendo cómplices, pero la historia se definirá según cómo avancen juntos.

‘Una mirada extendida’ también mostró escenas de las persecuciones policiales, piedra angular de la saga, y que Nelson amplió con detalles como las seis estrellas del nivel de búsqueda, que la policía no aparece en el radar y cómo esta construye un perfil del sospechoso con la cara, ropa y armas, lo que obligará al jugador a cambiar de ropa o peinado, tirar las armas o cambiar de coche (separarse de la pareja también) para despistar a la policía.

Es un sistema más sofisticado, al igual que sucede con el robo, no solo de coches, sino también el de tiendas. Los jugadores tendrán la posibilidad de robar prácticamente cualquier establecimiento de Leonida (joyerías, bancos o comercios pequeños) forzando cerraduras, destruyendo cámaras o usando las llaves que encuentren en la trastienda, siempre teniendo en cuenta la aleatoriedad de un NPC (personajes no jugables) defendiéndose o de que el jugador salga con las manos vacías.

Un anuncio del videojuego "Grand Theft Auto VI" sobre Hollywood Boulevard, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello) / Chris Pizzello

El robo de coches no será tan fácil como en GTA V y el desbloqueo de vehículos de gama alta será más complicado. Aquí entra en juego el cierre electrónico, que requiere clonadores, o el escáner WAINK, una app del móvil para revisar cerraduras, valor, alarmas y localizadores. Al igual que con el botín de las tiendas, la figura del perista será primordial en la venta de coches sustraídos.

De hecho, Nelson ha afirmado que para avanzar en el modo historia el jugador tendrá que ganar dinero, por lo que estas mecánicas serán fundamentales. Además, el juego incide en un mundo donde los NPC, gracias a más de 600.000 animaciones, formarán parte del entorno vivo del jugador y responderán agresivamente a la invasión de su espacio físico o a las miradas fijas.

Como es habitual en Rockstar, la simulación de Vice City ha sido vital para construir la historia de Lucia Caminos y Jason Duval, y la de personajes secundarios como Raul Bautista o Brian Heder (Stephen Root, que lo confirmó a AP, le da voz), entre otros. Nelson confirmó que más de 50 artistas estuvieron estudiando la variopinta ciudad de Miami e incluso contrataron pilotos reales para mejorar los coches y la conducción.

La conducción en GTA VI es una mezcla entre la más ‘arcade’ de GTA V y la más real de GTA IV. En la preview con TGG, Nelson explicó que el estudio creó la conducción y los vehículos desde cero para el hardware actual y que el jugador sentirá la transmisión, los neumáticos, la suspensión y la dirección, al igual que el peso del coche. Incluso tendrá que repostar combustible.

En lo que respecta a las consolas, el estudio ha compartido esta semana nuevos datos técnicos. “Con los 30fps en el punto de mira y sin dejar de llevar ambas plataformas al mismísimo límite, descubre cómo cobra vida el rico y enorme mundo de Leonida, lleno de entornos y habitantes de una densidad y fidelidad visual inigualables”, señala Rockstar Games en su web, donde añade que PS5 Pro contará con mayor claridad de imagen gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos.

Además, PS5 lleva la experiencia de retroalimentación háptica de alta fidelidad al máximo nivel en los mandos DualSense, y ofrece audio espacial con la tecnología Tempest 3D y vídeo con HDR10+, mientras que las Xbox Series X/S contarán con Dolby Atmos nativo y Dolby Vision, dos tecnologías punteras.

Por último, y quedando muchos detalles en el tintero, ahí estarán las más de 170 especies de animales, contracciones de músculos y simulación realista de pelo, cambios físicos según alimentación, sueño y entrenamiento, noches más largas y eventos aleatorios por todo el mapa.